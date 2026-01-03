大失血！高雄科技執法「3大魔王路段」出爐…這項違規狂開3.3萬張罰單

記者簡榮良／高雄報導

一堆人大嘆太晚知道，荷包失血！截至去年11月，高雄市科技執法共108處，開出6萬2339件罰單，其中苓雅區中正一路高速公路西側以1萬3778件，被封為「魔王路口」。而前三大違規態樣也出爐，以闖紅燈居冠，狂開3萬3073張罰單。有鑒於車禍量明顯遞減，明年預計在小港區再增設2處科技執法。

高雄市科技執法共108處，開出6萬2339件罰單，其中苓雅區中正一路高速公路西側以1萬3778件，被封為魔王路口。（圖／翻攝畫面）

根據高雄市警方提供2025年1至11月數據，科技執法數量共有108處，而在設置科技執法路口發生交通事故2186件、與未設置前比較減少461件、降幅約17.4%，可見科技執法成效。另外，今年新設置的科技共8處：

1.橋頭區成功北路與鐵道北路口(路口科技執法)

2.鳳山區過埤路/過勇路(路口科技執法)

3.小港區南星路/沿海三路(路口科技執法)

4.小港區南星路/丹山一路(路口科技執法)

5.小港區丹山一路/南星路(路口科技執法)

6.美濃區高96線路段0K處(限制車種違規駛入)

7.苓雅區中正一路凱旋一路口(車不停讓行人科技執法)

8.鳳山區八德路與文衡路口(車不停讓行人科技執法)

前三大違規態樣也出爐，以闖紅燈居冠，狂開3萬3073張罰單。（圖／翻攝畫面）

2024年舉發件數前三名路口為「苓雅區中正一路高速公路西側」1萬1,801件、「鼓山區馬卡道路/華安街口」9352件、「大寮區鳳林三路/萬丹路口」5548件。截至2025年11月統計數據，除了「苓雅區中正一路高速公路西側」再次奪冠外，第二、三名大洗牌，分別為「大寮區鳳林三路與萬丹路」4578件、「鳳山區鳳松路與經武路口」3780件。

至於今年1至11月科技執法違規態樣前三名，則分別是闖紅燈3萬3073件、紅燈右轉9162件；轉彎不依標誌、標線、號誌指示4300件。

另外，高市警察局交通大隊指出，有鑒於車禍量明顯遞減，明年預計在小港區沿海路沿線設置限制車種違規駛入再增設科技執法2處。

