大女兒異地戀鮮肉國手！木村拓哉親曝「見面第一反應」超狠

日本男星木村拓哉的大女兒木村心美（Cocomi）本月初被爆出和排球國手小川智大的戀情，維持了2年異地戀，雖然雙方都沒有回應該段戀情，但近日木村拓哉在節目上突然被問及「女兒帶男友回家」的問題時，他直接表示一定會做出「嘖」一聲的反應。

木村拓哉參與《有働Times》拍攝時，主持人働由美子先是詢問，過去兩個女兒木村心美和木村光希（Koki）都曾說：「要找比爸爸還帥的人結婚」，對此，木村拓哉也毫不掩飾開心，不過也說兩個女兒的說法應該是由串通好。

接著詢問如果她們真的帶了像木村拓哉的男友回家怎麼辦，木村拓哉則表示站在爸爸的角度都一樣，「她們帶誰回來，我想第一反應一定是『嘖』這樣吧？並不會出現『喔喔，讓我看看是怎樣的人』那種輕鬆的態度」，並且一定會仔細的觀察男方。

事實上，木村心美被爆出和小川智大已經談了2年的遠距離戀愛，還被拍到分別時候，在車站小川智大親吻了木村心美的臉頰，而《週刊文春》詢問小川智大時候，則得到私人問題不透露，只坦言兩人關係很好。



