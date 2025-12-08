大姑劉向婕涉詐今交保！姑丈杜秉澄卡關 徐巧芯喊挺「鞭刑」詐欺犯
即時中心／温芸萱報導
北市立委徐巧芯的大姑劉向婕與姑丈杜秉澄，涉詐洗錢金額逾2700萬元，一審分別被判10年、15年。兩人上訴並聲請交保，高院5日裁定以80萬、100萬元具保。今（8）日劉向婕母親完成交保，劉向婕下午步出法院；杜秉澄則因家屬遠在屏東、籌錢困難，至今未現身辦理交保。外界關注徐巧芯反應，她強調詐騙犯應重懲，甚至表示支持「鞭刑」。
北市立委徐巧芯的大姑劉向婕與姑丈杜秉澄，因遭控協助詐騙集團將贓款換成虛擬貨幣，檢方認定兩人洗錢金額高達2700多萬元，一審法院以違反《洗錢防制法》等罪名，分別判處10年、15年徒刑。兩人不服判決上訴，並向高等法院聲請具保停止羈押。
高院於上週五裁定，劉向婕以80萬元、杜秉澄以100萬元交保，兩人並須限制住居、限制出境出海八個月，同時佩戴電子腳鐐。但因裁定發布時已接近傍晚，銀行停止作業，兩人無法即時籌措保證金，只能繼續留在看守所度過週末。
今天下午，徐巧芯的婆婆、也就是劉向婕的母親，前往法院完成具保手續，律師也在現場協助點鈔繳費。稍後劉向婕步出法院，全程神情低調，面對媒體僅簡短回應一句「謝謝」，隨即由家人陪同離開，沒有多做說明。
劉向婕步出法院，全程神情低調，面對媒體僅簡短回應一句「謝謝」。（圖／民視新聞）
至於同案被告杜秉澄，目前仍被收押在看守所。據了解，杜秉澄的家人多居住在屏東，除了趕赴北部不便，籌措保證金似乎也面臨困難。並未看到有人替他辦理交保，夫婦兩人目前呈現「一人獲釋、一人續押」的狀態。
不過，外界更關注的是徐巧芯本人對此事的回應。據《NOWnews 今日新聞》報導，面對媒體詢問杜秉澄交保卡關一事，徐巧芯語氣強硬表示，詐騙犯罪應受最嚴厲的處罰，她在立法院期間也支持相關法案，盼能加重刑罰、還給受害者公道。她甚至提到，「加害者應受重刑，包含鞭刑實施的可能我都支持」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／大姑劉向婕涉詐今交保！姑丈杜秉澄卡關 徐巧芯喊挺「鞭刑」詐欺犯
