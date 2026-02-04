大姑一家涉洗錢 批她「事後切割」 徐巧芯：已提告

國民黨立委徐巧芯4日表示，她與涉犯洗錢的大姑丈夫杜秉澄不是家人、沒有血緣關係，已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人。（本報資料照片）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄等人涉洗錢，高等法院4日舉行調解庭。杜秉澄庭後說，他感到非常受傷，從未要求徐巧芯幫助，但認為徐巧芯也不該傷害、欺負，甚至切割仍是家人的他。對此徐巧芯則表示，杜並非她的家人，沒有血緣關係，平時也無太多交集，「我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士。」

杜秉澄4日在高院調解庭結束後接受媒體訪問，他感到非常受傷，從未要求徐巧芯幫助，但認為徐巧芯也不該傷害、欺負，甚至切割仍是家人的他，還曾提及「跟老公離婚」。他表示，過去爆料徐巧芯多起事件，現在已不敢再講，他得保命，希望徐巧芯能放過他。

廣告 廣告

徐巧芯表示，杜秉澄不是她的家人，跟他沒有血緣關係，平時也沒有太多交集，針對他的說法已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，「我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士。」

徐巧芯強調，任何人詐騙都是很可惡的事情，傷害到其餘無辜民眾，造成社會的亂象。涉入詐騙，無論親疏都應該要重判，這是她身為立法委員的職責跟態度。仍然建請法官對本案重判。

【看原文連結】