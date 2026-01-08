大婚之日被迫講出違心之論！ 譚松韻入戲太深淚崩喊停

譚松韻（右）與侯明昊浪漫之吻。（圖_iQIYI愛奇藝國際版提供）

由譚松韻、侯明昊主演的仙俠劇《逍遙》迎來高潮。劇情圍繞人族少女肖瑤（譚松韻 飾）與萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）展開，兩人因「玉醴神泉」捲入兩族紛爭，更牽扯出橫跨前世今生的宿命。

幕後拍攝同樣動人，譚松韻在拍攝虐心戲時因過度投入，一度難過到喊停， 譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」

譚松韻（右）大婚之日被迫講出違心之論，拍攝時入戲太深淚崩喊停。（圖_iQIYI愛奇藝國際版提供）

侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，不管鏡頭是在拍松韻或拍我，我們彼此都會默默站在鏡頭外等著對方，應該說是守護的感覺吧！讓我有很強的依靠感，這也是整個拍攝過程中，我印象最深刻的部分。」

肖遙回到今生與紅燁重逢的吻戲，侯明昊在正式開拍前突然一臉認真地問，「不好意思，我剛彩排時是親上面還下面？」呆萌的發問逗笑譚松韻，她乾脆用手代替嘴唇示範一次給他看，幫他確認位子找回感覺，兩人瞬間沉浸在自己的世界裡反覆討論細節。《逍遙》正於愛奇藝國際站全集熱播中。

