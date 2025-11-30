大媽在股票群被騙光積蓄 她再投4百萬「智鬥騙子」！神鬼交鋒結局曝

大陸湖北省黃岡市1名58歲的吳姓女子近日陷入網路「薦股群」詐騙，在短短1個月內被騙走人民幣102萬元（約新台幣452萬元）積蓄。（示意圖／侯世駿攝）

大陸湖北省黃岡市1名58歲的吳姓女子近日陷入網路「薦股群」詐騙，在短短1個月內被騙走人民幣102萬元（約新台幣452萬元）積蓄。為協助警方抓人，吳女佯稱欲續約並支付人民幣90萬元（約新台幣399萬元）服務費，並用真鈔夾紙片偽造巨額現金照片發給對方，最後成功將前來取款的車手逮捕。

《紅星新聞》報導，吳阿姨原本從事保潔工作，接觸股市後轉為專職炒股長達15年。今年10月，她在社交平台上看到1則宣稱可「獲得內部名額」的廣告，誘導下載名為「通達信」的薦股軟體。加入後，客服立即將她拉入1個逾千人的群組，群內每日都有所謂「專家講座」、用戶分享漲停股票截圖，甚至有人炫耀大量現金，營造「穩賺不賠」氛圍。

廣告 廣告

吳阿姨表示，她的專屬顧問自稱是「西部證券馮某某」，不僅秀出工作證，還提供中國證券業協會官網查詢連結，資訊看似真實，她遂簽下按月續約的合作合同，約定由顧問指導操作，並按盈利用戶需支付20％服務費。期間，顧問還提供「西部證券App」的下載連結，軟體內的行情與顧問分析同步，使她逐漸卸下戒心。

起初，吳阿姨小額投入試水溫，第一筆虧損9000元（約新台幣4萬元），顧問稱是因她未按時拋售；第二筆則盈利逾萬元，使她更相信對方。最終，她依指示購入一檔新上市股票，共8萬股，顧問稱市值逾400萬元（約新台幣1774萬元）。按過去的說法，申請提現後隔天即可到帳，但這筆巨款遲遲無法提領，吳阿姨這才驚覺遭騙。

為協助警方抓人，吳阿姨佯稱欲續約並支付90萬元服務費，再用真鈔夾紙片偽造巨額現金照片發給對方。11月21日晚間，前來取款的男子當場被埋伏警員逮捕。警方進一步查明，吳阿姨使用的「西部證券App」其實是偽造軟體。

西部證券官方客服回應，馮姓員工確為公司職員，但一直在總部上班，不可能跨省開展業務，也強調正規券商絕不會以廣告引流下載、不會拉人進薦股群，更不會以「指導交易」方式收取服務費。客服提醒，遇到類似情形務必提高警覺並立即報警。目前，警方已立案調查，追查幕後詐騙集團。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

他嘆台灣「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」 引發網友2派論戰

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？