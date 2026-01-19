大媽尬翻外資！三大法人「倒貨超465億元」指數又創高 股民驚：買賣超寫反了？

台股今日再上漲230點，指數再創新高，但盤後籌碼動向公布，三大法人竟賣超460億元，引發股民討論，到底是誰在買嗎？圖為股市示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

台股今（19日）開低走高，在台積電回穩下，終場再漲230.59點，收31639.29點，台積電一度衝上1780元，最後收1760元，大盤和台積電皆再刷新歷史記歷高。根據證交所公布等碼動向，三大法人全部站在賣方，外資倒貨280億元，投信也賣了131元，估計賣超465億元。法人大賣卻瘋漲，讓股民看傻，直呼「買賣超是不是寫反了」、「散戶大媽+少年股神+內資大戶+擦鞋童，直接嘎爆外資」、「晚上融資精彩了」。

受到地緣政治風險加劇影響，美股上週五跌多漲少，僅費半逆勢收紅，今晚美股休市一天，期貨盤呈現重挫，但台股開盤只受到輕微干擾，中場由黑翻紅，台積電再飆1780元天價，尾盤漲幅收斂，以上漲20元，收1760元，終場也大漲230.59點，收31639.29點。

盤後證交所公布籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超280.33億元；自營商（合計）賣超53億元，其中自營商自行買賣方面，買超12.08億元；避險部分，賣超40.92億元；投信則賣超131.97億元。三大法人今日共賣超465. 31億元。

雖然三大法人倒貨465億元，但台股反而再創高，上漲230點，引發股民在社群平台上討論，「有點扯」、「三大都賣，誰買啊，買到飛起來」、「買賣超是不是寫反了，怎麼可能賣465e，漲230點」、「散戶大媽+少年股神+內資大戶+擦鞋童，直接嘎爆」、「晚上融資精彩了」、「誰是第四大法人？？誰在買」。

