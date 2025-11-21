大媽求博愛座不搏鬥，公開喊話：有人要讓坐嗎？我會給美金。圖／翻自@Breaking911

日前台灣頻頻傳出有中老年人想要坐博愛座，最後與年輕人上演全武行，讓博愛座變成搏鬥座的狀況。不過近日在美國紐約，一名大媽欲坐博愛坐，不過她的做法相當特殊，引來網友熱議。

這名美國大媽近日搭乘紐約地鐵，身上揹了一大袋重物，所以她很想找坐位座，可惜列車上空位已滿。接著大媽直接在列車上公開喊話：「請問現場的先生女士們，有人願意讓座嗎？我需要座位！我會給你們我口袋裡的東西。」然後有乘客問：「不要說這麼多，你給錢啊！」這時大媽也回應：「我會給錢！」之後掏出她口袋裡的美金鈔票，不過列車上還是沒有人願意讓座給她。

目前未知這名大媽最後有沒有坐到座位，還是一路站到目的地，但這段影片隨即引發網友熱議。就有網友同情這位大媽，認為她算是有禮貌的了，但列車上還是沒有好心人願意給她坐位。另外也有網友稱，這位大媽似乎沒有坐在座位的話，就會一直講話：「我覺得當下我會讓她，這樣她就不會一直講一直講。」還有網友直呼：「我還是不會讓給她，會看她一路站下去。」、「因為你拿重物就要讓座給你？這什麼道理！」

由於先前台灣不斷發生「博愛座搏鬥事件」，立法院會在今年7月三讀修正通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將現行「博愛座」名稱改為「優先席」，現行原本的適用對象「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」。三讀條文規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者「或有其他實際需要者」優先乘坐之「優先席」，其比率不低於總座位數15%。



