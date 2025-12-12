大媽肉身占位吃鱉！ 駕駛1招調虎離山搶回停車格

人肉占車位的大媽被電動車自動停車功能反將一軍。（翻攝自X）

城市鬧區或觀光景點因人潮較多，停車格經常一位難求，也造成時不時會有不要臉的民眾不惜「人肉占位」引發糾紛。近日有網友分享一段大媽肉身占位吃鱉的影片，讓網友讚嘆這就是科技的力量。

該名香港網友在社群平台X分享的短片裡，一輛藍色電動車準備倒車駛入停車格，卻被大媽用肉身阻擋在路中間，駕駛眼看大媽不為所動，直接下車走人。眼看車位被擋住，大媽趕緊追上前想找駕駛理論，結果她一離開停車格，駕駛馬上遙控車輛完成自動停車，一招調虎離山反將大媽一軍。

看到大媽被電動車的自動停車功能打敗，網友們都留言叫好，「科技的力量」「低智商才會使出人肉占位，人家科技泊車，鳥你」「這波操作厲害了」「這叫智取」，不過有人認為，車主這樣羞辱，大媽很可能挾怨報復，給車子刮上幾刀；也有人吐槽「感覺又是段子」，認為短片是車商行銷手法。

