大媽賣出珍藏20年金飾！「市值暴漲22倍」賺翻 超狂獲利曝光

印尼1名婦人近日出售珍藏逾20年的黃金飾品。（示意圖／翻攝自Pixabay）

印尼1名婦人近日出售珍藏逾20年的黃金飾品，隨著金價長期上漲，依現價計算，最終售出金額高達9億2,700萬印尼盾（約新台幣175萬元），獲利超過8.8億印尼盾（約新台幣169萬元）。影片引發熱議，也讓外界再度關注黃金作為長期保值投資的價值，以及耐心累積所帶來的回報。

印尼媒體報導，該名母親神情平穩，將一件件年代久遠的金飾交由店家檢視。據金飾店老闆說明，這批黃金並非近期購買，而是自2000年代初期陸續存下，當時每克黃金價格僅約10萬印尼盾（約新台幣188元）。為證明來源，店家還出示了多張舊有購買單據，顯示購買時間介於2001年至2006年間。

資料顯示，這名母親當年投入購買黃金的總金額約為4,100萬印尼盾（約新台幣7.7萬元）。雖然在當時屬於不小的支出，但隨著時間推移與金價上漲，如今價值已大幅翻倍。依照目前市場價格計算，這批黃金最終售價高達9億2,700萬印尼盾，獲利超過8.8億印尼盾。

金飾店老闆在影片中直言，這是一筆「長期耐心換來的成果」，相關畫面迅速在網路上流傳，引發大量討論。許多網友表示，這名母親的故事再次印證黃金作為長期保值工具的特性。

後續影片指出，交易款項採銀行轉帳方式分批支付，總金額逾9.2億印尼盾。交易完成後，金飾店老闆也向這名母親表達祝賀。該事件不僅成為網路話題，也讓不少人重新思考投資與儲蓄的意義，在追求快速回報的時代，長期累積與穩定持有，依然可能帶來豐厚成果。

