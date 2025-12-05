大媽逼讓座遭拒 動手「掀帽」挑釁、找麻煩

上海地鐵上再度出現逼讓座爭議。一名黃衣大媽在地鐵11號線車廂內，要求年輕女乘客讓座。（圖／翻攝自微博@難捨深藍）





上海地鐵上再度出現逼讓座爭議。一名黃衣大媽在地鐵11號線車廂內，要求年輕女乘客讓座，自稱愛心專座就是屬於老人與身心不便者的位置。但女乘客表示自己也很疲累，不想禮讓，而且車廂內還有其他空位。沒想到，大媽情緒失控，竟當場動手，多次拍打並撥掉女乘客帽子，引發車廂內乘客側目。

大媽在車廂裡堅持自己理所當然應該坐到愛心專座，不斷大聲指責女孩不讓位，強調年輕人不該和老人搶座位。見女乘客始終未讓座，她惱羞成怒，開始動手撥帽、拍打，態度強勢又咄咄逼人。

周遭乘客看不下去，紛紛出聲制止。有民眾指出，現場明明還有其他座位，大媽卻執意針對這名年輕女孩，讓人感覺是倚老賣老、故意找麻煩。

目擊民眾表示，事發時間正值上班尖峰時段，許多上班族通勤時間動輒一小時，人人都疲憊。從影片中看，大媽腿腳行動並無異常，即便希望有人讓座，也不應以動手方式強求，更不該以高壓態度逼迫年輕乘客讓位。

這起逼讓座糾紛持續在網路上引發討論，許多人批評大媽行為過當，認為讓座是美德，但絕非義務，更不能藉由動手動腳的方式強迫他人。

