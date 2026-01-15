大媽餐廳門口前連躺平4天 店家公告7字：勿觸碰

這名大媽離職後，因索取不到賠償金，竟直接躺在餐廳門口抗議，甚至一躺就是四天。（圖／翻攝自@深夜無眠微博）





中國河南商丘一名約50歲的大媽，在廣場內的一家餐廳工作期間，因與廚師發生爭執而主動提出離職。沒想到，事後她因索取不到賠償金，竟直接躺在餐廳門口抗議，甚至一躺就是四天，讓店家相當無奈，只能在門口立牌用7字提醒。

大媽餐廳門口躺地抗議

根據陸媒《極目新聞》報導，一名大媽竟躺在地上，而被路過民眾拍下並上傳社群平台。影片中，她身穿淺色羽絨外套、戴著帽子，直接躺在餐廳門口，一動不動。不過，她並非昏倒，而是以躺地方式抗議未獲賠償。

這樣的行為，讓餐廳無奈在門口立了一塊「情況說明」牌，內容指出，大媽為門市前員工，曾工作17天，因對廚師的工作管理不滿而主動提出離職，薪資已結清。店方也表示，已向警方報案，警方目前正在協商處理此事。可能預防衍伸其他問題，店家更在告示白上用清晰且大號的紅色字體提示「請勿觸碰該女士」。

該餐廳相關負責人表示，大媽原本負責麵食製作，剛開始上班時表現良好，原本要求10點上班，她卻常提前於9點多就到。上週五（9日）因顧客反應餅做得不好，廚師檢查後發現發酵過頭，與她溝通時，她當場表示「不做了」便轉身離開，廚師當場回應「不做就滾吧」，雙方因此發生爭執。事後，店長報警處理，目前仍在派出所協商中。

餐廳相關負責人指出，大媽工作僅17天，當晚即結清工資，並有轉帳記錄。不過，她連續四天到餐廳門口躺地要求賠償，店家報警多次仍無法解決。無論是餐廳還是商場方面，對她的協調都遭拒絕，她依舊在門口躺著。

該餐廳相關負責人也透露，這名大媽的行為讓餐廳的營業額大幅下滑，相較平常至少減半。

事情曝光後，引發網友議論紛紛，表示：「丟的是自己的臉，火的是商家，何必呢？何苦呢？」、「也是個狠人，有這毅力，幹點啥不行」、「圍起來，設定打卡點」、「才上了17天班…故意敲詐勒索」、「不知誰對誰錯，不好評判，就想知道躺著地上不涼嗎？」

