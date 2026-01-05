大嫂借車給小叔開出事！ 甩尾撞車後3人棄車逃

肇事駕駛棄車逃逸。（圖／東森新聞）





屏東發生一起誇張車禍，自小客過彎甩尾失控撞車，波及到民宅前小貨車及重機，肇事駕駛把車挪開後，竟然開車門棄車逃逸，車上3人通通徒步落跑，跑進巷弄內。警方循線聯繫到肇事車輛的女車主，她說她不知情，只是把車借給小叔開，到底是為什麼肇逃，警方追查中。

自小客過彎突然失控，甩尾轉了一圈，車尾撞向路邊民宅，撞完的下一步，駕駛不是下車處理，而是把車開到內車道，接著開車門落跑，幾人跨越安全島跑到對向。

從監視器的另一個角度，看到3個人用衝的跑進巷弄內，是酒駕還是毒駕，難道會是通緝犯嗎？一車3人跑得無影無蹤，只留下肇事車輛。

受害車主：「我的天哪，這是第幾次啦，這真的是半夜都沒辦法睡，這一定是酒駕啦，上次那個也是。」

小貨車側邊板金全是凹痕，受害車主相當無奈，自己停路邊老是被撞，而且肇事駕駛還落跑，損失該找誰賠呢？

挨撞店家葉先生：「是不是要改善，不然說真的，我們已經遇到第二次了，車就停在這邊整個被撞，現在都車拿去車廠修了，我們公司是租賃車，所以車子也就沒辦法使用了。」

附近鄰居：「3個人啦，可能兩男一女，從巷子逃跑。」

這起車禍發生在屏東市自由路，今天（5日）凌晨兩點多，附近鄰居都被巨大撞擊聲吵醒，停在住宅門前的小貨車和重機都被撞壞。肇事駕駛和兩名乘客跑掉，現場只留一部藍色進口車。警方到場之後，循線聯繫到女車主，她說把車借給先生的弟弟開，聽聞撞車的消息也很震驚。

屏東交通分隊長俞維晉：「警方獲報後到場處理，並調閱監視器畫面，目前已掌握車主身分，正積極查緝到案說明，以釐清事故責任。」

肇事的陳姓駕駛將在今天晚間到案說明，究竟為什麼會棄車落跑，酒駕及毒駕，都已經離開現場那麼久，肯定是沒辦法驗了。大嫂把車借給小叔開，卻發生這麼嚴重的事故，還不好好處理肇逃，真的是一個頭兩個大。

