大學副教授指控論文抄襲大翻車 徐巧芯預告「法院見」

媒體人黃揚明爆料，有人以明新大學企管系副教授丁國章（Kuo-Chang Ting）名義，在社群平台「脆」（Threads）上發文力挺小孩在校園霸凌女同學的民進黨立委賴瑞隆，但他在文中指控新竹市長高虹安與國民黨立委徐巧芯論文抄襲都沒事，林志堅卻被攻擊的體無完膚，此舉徐巧芯立即回應「法院見」。黃揚明還嘲諷「大型翻車現場」。

國民黨立委徐巧芯。（中天新聞）

黃揚明在臉書發圖文爆料：署名「kcting82」在社群平台「脆」（Threads）上發文指控說：「回頭看高虹安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林志堅卻被攻擊的體無完膚。」並進而質疑「媒體的公平性在哪裡？」

該貼文最後還力挺民進黨立委賴瑞隆「希望你記起教訓挺住，高雄人支持你！」

該篇貼文顯然在力挺日前爆發小孩涉校園霸凌女同學的賴瑞隆。此文也引發關注，至下午1時止，已超過9000次瀏覽。當事人之一的徐巧芯即發文回應「明新大學企管系丁老師，法院見。我下午本來就要去提告，順便一起喔」。

徐巧芯並貼出明新大學企管系官網公布的副教授丁國章，以示告知當事人。

黃揚明也在自己的臉書發文：「大型翻車現場」作為嘲諷。

「kcting82」在「脆」是以「David Ding」為名，簡介為「畢業於台大電機所，獲得博士學位，寫程式的高手，系統設計專家，但不是科技宅男，熱愛生命！」但其出示的「大頭照」正好與明新大學企管系副教授丁國章（Kuo-Chang Ting）高度相似，且與他的臉書出示的照片極相似，而丁國章正好畢業於台灣大學電機工程所計算機工程組博士。

事情爆發後，「kcting82」在「脆」的該篇貼文疑於下午移除，只留下徐巧芯的回應文；另方面，丁國章的臉書簡介上也說「David Ding 帳戶已經被停權了，希望繼續用這個帳號發聲」。不過黃揚明的臉書上已經發布該張截圖。

