大學副教授被爆性醜聞 校方啟動處理機制

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南部1所私立大學已屆6旬的張姓副教授遭到平面媒體爆料，捲入性醜聞疑雲，被控訴侵犯小他30歲的女業務，還將對方納為小三，最後要求墮胎，甚至分手，始亂終棄；對此校方聲明回應，已依相關法規，啟動處理機制。

聲明中強調，一向重視性別平等與校園倫理，對任何形式的性侵害或不當行為，都採取零容忍立場。

聲明指出，針對媒體報導所述事件，該男已退休，目前為兼任教師，已依相關法規啟動校內處理機制。

女業務從張妻口中，得知他是外遇慣犯，痛批是老渣男，向平面媒體控訴，揭發對方的惡行，希望別再有無辜者受害。

