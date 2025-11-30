大學動物實驗課推廣「3R」 新科技搭配仿生教具練習操作

台大獸醫學院巡迴車配有仿生教具，可供學生模擬對動物CPR、診察等，並下鄉參與科普活動。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕動物實驗替代科技發展，大學結合新科技發展教學新方法，同時推廣3R(減量、優化、替代)觀念，如台大首創透過VR搭配手持控制器，模擬小鼠抽血的教案；中興引進仿生教具讓學生反覆操作；成大則開課吸引跨領域學生修習。

台大獸醫學院副院長陳慧文說明，校方結合數位科技，將小鼠採血、打針過程拍攝360度實景影片或做成動畫，學生只要戴上VR頭盔就可看到操作場景。此外，引進仿生狗教材，讓學生了解各種模擬心肺模式、肌肉血管分布，亦可操作CPR、插管等醫療照護。

至於首創的VR搭配手持控制器教案，陳慧文說，目前正積極培育跨領域種子學生，如想要解剖豬，就運用科技製作相關主題教案。而台大獸醫還有內建X光、手術台等設備，全台唯一的行動醫療車除到偏鄉執行動物醫療，也巡迴做科普。

中興大學獸醫學院院長陳德勛分享，校方早引進真實等比的模擬乳牛及相關生理系統，供學生練習骨盆觸診、助產、乳房炎診療，今年更再引入犬隻仿生教具，可操作採血、插管、手術，及皮膚縫合等多元項目。學生認為能在進入真實臨床操作前反覆練習，減少初次操作的錯誤與壓力。

課程方面，陳德勛指出，校方開設多門跨校共享課程，包括實驗動物替代方案、毒理與疾病替代模型，及智能化微流體3R應用等，並與日本東京科學大學引入器官晶片技術，提供更精細的藥物毒理與生醫試驗模型；還與中部微創手術中心合作，導入AR教學模擬系統，讓學生更直觀地理解操作流程與臨床情境。

成大生理所所長楊尚訓說，學校動物實驗相關科系的大學部均已使用替代教學，研究所以上也盡可能減少使用、落實3R原則，雖替代教具與活體動物有落差，但「技術先練到6、7分，最後必要時才用真實動物」，可減少非必要犧牲，且重複練習有助學生學習。

楊尚訓認為，3R在生物材料研發、藥物驗證上市等許多領域已成未來趨勢，校方亦開設如動物實驗替代理論、實務應用，以及與AI、3D列印等新科技結合的通識及暑期課，吸引理工法商等24個科系學生修課。此外，學生亦能在獸醫師指導下接觸斑馬魚、大小鼠操作優化技術，暑假到動物替代科技相關產業實習，進而達到3R的精神。

