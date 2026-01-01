大學同學被裁員仍能自由接案，自己被裁卻焦慮不安：我後悔了，以前年輕不該下班就追劇、出去玩
Juli 和Amy 是同屆不同系的大學同學，畢業後先後進入廣告行業，前幾年機緣巧合，又進了同一家公司，一個做設計，一個做總監助理。
最近公司傳言紛起，據說兩人都將遭遇裁員，她們的心境卻截然不同。
Juli 入行七八年了，職級只是資深平面設計師，但公司裡沒幾個人知道，她除了會做平面設計之外，3D設計也很厲害。
之前有機會她也不願意升職，是因為一旦升上去做設計組組長，她不僅要做圖，還要分出很多精力做管理，她沒那份閒心，也不喜歡管人，薪水過得去就行了。
再說了，與其在公司裡熬夜加班當時薪很低的社畜，她寧願省下時間和精力在外面接案子。
所以當同組的小夥伴跟她說公司要裁員了，問她有什麼打算的時候，她裝作很驚訝的樣子，內心其實毫無波瀾。
這些年，她服務過那麼多品牌，做過那麼多案子，憑她的作品集和履歷，就算一時之間找不到滿意的新公司，在家裡宅著當自由職業者給人作圖，也生活無憂。
與Juli 的樂觀形成鮮明對比的是Amy 的焦慮不安。
Amy 是學教育出身的，可她對教育一點都不感興趣，當年的專業志願完全是瞎填的。
畢業之後，她一直在行政和助理之類的職位間繞圈子，在公司她被分給業務能力很強的客戶總監做助理。
本以為日子會從此順風順水，想著跟總監多學點東西，以後好轉型，畢竟她快三十歲了，做助理這種相對輕鬆、替代性也很強的工作，很容易被成本更低的年輕人替代。
她不是沒有危機意識，她只是沒想到危機來得這麼快。
她快三十歲了，雖說以往的工作也足夠耐心細緻，可她只會做一些打雜的事物，身無所長。
她很羡慕Juli，就算失業了也依然有康莊大道等著她。
裁員通知正式下發那天，Amy 拖著Juli 一起去喝酒發洩。
在一家店面狹小卻無比熱鬧的酒吧裡，心情煩悶的Amy 很快喝完了一整杯長島冰茶，又迫不及待地追加兩杯調酒，大有灌醉自己之意。
Juli 怕她真的喝醉，攔住了服務員，讓服務員改上兩杯加小青檸的蘇打水。
接著她試圖安慰一臉愁容的Amy ：
「工作沒了大不了再找，幹麻折騰自己？你的胃不好，裝什麼酒仙？」
「我又不是你，想找工作馬上就能找到。我只是一個小助理，除了訂票、做表格，除了打雜，什麼都不會。快三十歲了，還要跟剛畢業的小朋友競爭工作崗位，太慘了吧。」
「我有點後悔了，真的。我以前不該貪圖舒適，下班了就知道追劇、出去玩，我應該學點像會計啊、設計啊這種更實在的技能。」
Amy 說完後，Juli 絞盡腦汁的說了很多安慰她的話。
可Juli 心裡也明白，安慰歸安慰，只能讓當下的她心情舒緩一點，不能從本質上解決她的問題，她的職業生涯確實需要重新規畫了。
可能因為我工作了很多年，我身邊快到三十歲和三十五歲這兩個職場分水嶺的朋友越來越多了，而他們的故事總是驚人地相似。
擁有一技之長的「Juli 們」，哪怕被公司裁員了也不慌張，裁員對他們來說不是人生惡耗、天降難題，而是一次重新選擇的機會。
有些人遭遇裁員，跟公司HR鬥智鬥勇後，開開心心地拿到了離職賠償，然後很快憑藉過硬的專業水準，跳到了更好的公司、更好的平台，做著跟從前的業務相同的事情；也有些人看透了資本剝削人的本質和商場上的遊戲規則，想明白了給別人打工不如給自己打工的道理，梳理了以往憑藉專業技能搭建起來的上下游的各種人脈資源，重整旗鼓，開起了公司或工作室，自己創業了。
與之相反的是可替代性很強，儘管工作了很多年，做的也大多是一些無關緊要工作的「Amy 們」。
他們面臨著人生的新困境，前有企業招聘歧視、年齡上升、衝勁不足、專業技能有限，後有快馬加鞭追上來、初生牛犢不怕虎的「後浪」。
他們被夾在中間，進退兩難，很焦慮。
我在不同的公司間跳來跳去的時候，也經歷過職業發展「焦慮期」。
其他行業的人可能不瞭解，從某種意義上來說，廣告是個吃年輕飯、競爭很激烈、內耗很嚴重的行業。
單說策畫這個職位，公司期待你文武雙全，最好「文」能做到文思泉湧、創意新穎、隨時能提筆俐落寫方案，「武」能有個健康體魄，熬得了夜，受得了氣，搞得定客戶，經得起比稿消耗。
我真怕我哪一天想不出好的創意，加不動班了，就會被公司無情地淘汰。
之前想跳槽，溝通過幾家不錯的公司，已經聊到最後階段了，HR(人資部門)卻話裡話外地暗示，他們現在不太傾向於招大齡單身未婚的女性，老闆們現在都很看重員工的性價比。
不管這是他們壓薪資的套路，還是沒打算錄用我、用來推託的藉口，隱形的職場發展壁壘還是橫在了我的面前。
鬱悶之餘，我去找幾個事業蒸蒸日上的女性朋友聊天，向她們取經。
做了很多年律師的伊姐跟我說：「有能力的人不必擔憂未來，只要你能給別人提供有價值的服務，就不用擔心飯碗問題。」
做了很多年銷售，後來果斷辭職，從零做起了自媒體公司，當上了女老闆、年入百萬的陽陽跟我說：「林夏，你對未來的看法太消極了。你以後的路還很長，你還有很大的上升空間。就算有一天你被公司解雇，你不想再在廣告圈裡混了，以你的文筆，你就是在家裡寫寫稿子也不會餓死的。再不然，把英語專業八級的證書翻出來，去做翻譯、當老師，也可以啊。」
「我英語都好久沒用了，要重新撿起來才可以......」
「你知道嗎？現在有的住家家教薪水都開到每個月兩三萬了。關鍵是你想走怎樣的路，你得想清楚。」
伊姐和陽陽旁觀者清，她們的話從不同的角度點醒了我，讓我回望了自己畢業後走過的職場路。
我在創意部門待過，寫過各種文案，做過各種策畫，也在做過總裁助理、客戶經理和一段時間的銷售專案管理。
這麼多年過去，若問我哪項能力最強，那肯定是文案策畫，是過硬的文字功底和敏銳的洞察力。
這才是我行走職場江湖傍身的東西，是這部分能力幫我一步步走到現在，完成職業生涯的轉型，也多虧有了這部分能力，我才能利用業餘時間寫自己想寫的文章，出了三本暢銷書，實現兒時當作家的夢想。
後來，再有遭遇職場焦慮的朋友找我聊天，問我有什麼建議，我給出的第一條建議就是：工作前十年，一定要多積累，多沉澱，直到你找到自己的「本命技能」。
何謂「本命技能」？
就是那些哪怕你離開原公司的職場生態環境，依然有價值、易於交易，依然有人願意為之付費的技能。
譬如高級會計師、醫生、律師、心理諮詢師等，在某個領域足夠專業，水準也會隨著年齡和閱歷的增加而增加，自然他們的身價也會越來越高。
他們到了一定的階段，自立門戶也未嘗不可，不用擔心被裁員。
又譬如，有些人天然具有極強的親和力和溝通力，能快速和任何人打成一片，快速獲取他人的信任，這就是天選的銷售人才，很容易在銷售這個領域打出一片天地。
如果你已經找到了自己的「本命技能」，繼續在相應的領域精耕，你終有大放異彩的機會。
如果你還沒找到自己的「本命技能」，過往的職場路也是渾渾噩噩地走過來的，那麼從現在開始，你就要認真思考、重新規畫了，為將來做好打算。
隨著移動網路和人工智慧的發展，誰都能做的事情、專業性不強的職位，很快就會被技術手段替代，現在已經有這種趨勢了。
我們熟悉的生活場景也已經有了許多變化：自動駕駛汽車在公路上行駛；疫情期間，大量收銀員被裁掉，換成了自動結算的機器；各式各樣的翻譯軟體和翻譯筆，搶了一部分職業翻譯的飯碗。
人的氣定神閒，往往來源於胸有成竹，未雨綢繆總是好的。
從現在開始規畫，一切還不晚。
工作前十年，一定要多積累，多沉澱，直到你找到自己的「本命技能」。
