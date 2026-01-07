大學品牌力排名出爐 調查：成大奪冠中興首度進前十

（中央社記者曾筠庭台北7日電）大學學測進入倒數，104人力銀行今天公布「2026大學品牌力」報告，前10名全數由國立大學包辦，其中成功大學拿下榜首，清華大學與台灣大學分居第2、第3名；中興大學則首度擠進前10名。

104人力銀行連續第三年發布「大學品牌力」報告並在今天舉行頒獎典禮，整合超過418萬筆求職與就業大數據、近千份企業問卷及政府公開資訊等，透過12大指標、105項細項，評比國內超過120所大專校院，呈現各校在人才培育、就業銜接與社會影響力等面向的整體表現。

104人力銀行表示，2026年「最佳大學品牌力」前10名皆為國立大學，依序為成大、清大、臺大、陽明交大、臺科大、中山、北科大、政大、中央和中興大學，私立大學前五名則依序是中原、輔大、逢甲、淡江和東海大學，在整體榜單則為第12名至第16名。另外104人力銀行也針對年度排名進步最多的三所學校頒發「躍升獎」，中國醫藥年度排名躍升20名、海洋大學躍升8名、長庚大學躍升6名。

成功大學校長沈孟儒代表領獎時表示，台灣的前途高度倚重高等教育的發展，期盼高教領航者持續為台灣高等教育注入熱情與活力，讓高等教育持續進步，也為台灣社會帶來更多希望。

觀察大學品牌力評比結果，104人力銀行職涯永續長王榮春分析，2026年「最佳大學品牌力」前10所學校皆為國立大學，9所與去年相同，顯示大學品牌力需要長期經營，非一蹴可幾。他指出，各校在不同學群各具優勢，例如大眾傳播學群以世新大學、政治大學及銘傳大學表現較為突出；藝術學群則由台灣藝術大學、台北藝術大學及台灣大學名列前茅。

教育部常務次長朱俊彰受邀致詞時表示，教育部近年積極推動高教深耕計畫，重新思考學生能力定位，期盼培育學生能夠活用AI人工智慧，而非成為AI的工具，未來也期待持續與大學深化合作，精準培育產業界及國家所需人才。（編輯：楊凱翔）1150107