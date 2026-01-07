大學品牌力調查 雲科大很給力

104人力銀行公布「2026大學品牌力」調查，雲林科技大學新銳獎全國第一、地區領航獎全國第一。（記者劉春生攝）

▲104人力銀行公布「2026大學品牌力」調查，雲林科技大學新銳獎全國第一、地區領航獎全國第一。（記者劉春生攝）

一零四人力銀行於二零二六年一月七日公布最新「二零二六大學品牌力」調查結果，國立雲林科技大學在全國一百二十三所公私立大學中，總排名榮獲第二十名，國立技職大學中名列第四，表現亮眼；同時於「新銳獎」與「地區領航獎」項目持續維持領先地位，分別是全國第一與中部技職大學第一，充分展現雲科大穩健而具影響力的辦學成果。

廣告 廣告

此次調查由一零四人力銀行整合求職與徵才大數據、近千份企業人資問卷，以及教育部大專校院校務資訊公開平台與國際評比等資料，依「職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力」等十二大指標，綜合評比國內大學整體品牌力。

在各項指標表現上，雲林科技大學畢業生於「性格優勢」、「學術聲望」及「學群薪資力」三項指標，在全國技職體系中皆獲得第三名肯定；「職務能力」、「未來能力」、「學群聘僱力」、「知名度」、「產學力」、「國際力」、「高階領導力」及「永續力」等指標，則獲得第四名佳績；「研發力」亦位居全國第五名，顯示雲科大在人才培育與產學研發面向的整體實力深獲企業與社會肯定。雲科大校長張傳育表示，雲林科技大學創校至今甫滿三十五週年，屬於相對年輕的大學，正值充滿活力與彈性的發展階段，能以開放的學習態度與創新精神，持續形塑自身特色與競爭優勢。以《THE泰晤士高等教育世界大學排名》涵蓋全球兩千一百九十一所大學為比較基準，雲科大近年名次顯著躍升，連續三年（二零二四―二零二六）穩居全球五百零一―六百名，國內排名第八，顯示雲科大並非原地踏步，而是穩健前進、持續成長。

張傳育校長進一步指出，此次一零四人力銀行「大學品牌力」評比結果，再次凸顯雲科大畢業生具備高度的性格優勢與就業即戰力，深受企業主信賴與肯定。未來，該校將持續以嶄新的思維與策略，積極回應AI科技帶來的機會與挑戰，透過科技研發與創新服務，推動雲科大邁向負責任的智慧型大學。展望未來，雲科大也將持續深耕研發實力，進一步展現永續力、產學力與國際力的整體成果，期盼在明年的各項評比中持續精進、再創佳績，並再次感謝各界對雲林科技大學的高度肯定。

資料來源：一零四人力銀行二零二六大學品牌力排名網址https://guide.104.com.tw/career/college-brand/?typeId=m6