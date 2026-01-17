大學品牌力 臺科大多項指標表現亮眼

國立臺灣科技大學於日前公布的一○四人力銀行二○二六年《大學品牌力》調查中，再次展現穩健全面的辦學成果，連續三年穩居全國排名第五的優異成績。在細項指標方面，臺科大在「性格優勢」及「學術聲望」兩項指標均獲得第二名，在「研發力」指標則名列第三，充分彰顯學校產、學、研融合的綜合實力。此外，臺科大更榮膺「學制標竿獎－國立技專校院」及「地區領航獎－北部技專校院」雙項第一的殊榮。

在「性格優勢」指標中，臺科大的表現尤其突出。企業最重視的「負責任」、「合作性」及「抗壓性」三項核心特質，均為該校學生的強項。其中，「負責任」與「合作性」特別展現技職教育強調務實、團隊合作的基本精神。值得一提的是，臺科大學生在「情緒調適」及「樂觀性」的表現也優於其他頂尖大學，顯示出面對職場壓力和挑戰時更加成熟的心理素質及執行韌性。

在「學術聲望」方面，臺科大獲得第二名，再次突破外界對技職體系的刻板印象。近年來，該校在QS及THE等國際大學排名中數次獲得高度肯定，其以實務應用為核心的研究成果成功躋身世界一流學術殿堂，充分展現兼具深度與全球影響力的學術實力。

而在「研發力」指標上排名第三，彰顯了臺科大於應用型研發領域的競爭優勢。該校長期聚焦於具商業價值且能切合產業需求的技術開發，在專利申請件數、智慧財產權運用金額及研究計畫經費等方面都有卓越表現，充分展示技職體系講究實用、快速落地的研發特色。

此外，「學群薪資力」指標同樣令人矚目。臺科大的外語學群與藝術學群分列第二，建築與設計學群則位居第三。此結果顯示該校並非僅聚焦於單一領域，而是在培育多元學群方面展現均衡表現，協助學生於不同專業領域中建立競爭力的職涯起點。

綜觀此次《大學品牌力》調查結果，臺科大不僅穩居前列，其品牌實力亦凸顯了人才培育、學術研究及產業連結間的良性循環。未來，臺科大將持續深化教學創新與研發能量，以回應產業及社會需求，培養兼具專業能力與核心素養的優質人才，邁向具有國際影響力的大學典範。