《大學品牌力》12大面向評比出爐 成大擊敗123所大學奪冠

2026 年《大學品牌力》成大奪冠，校長沈孟儒（右）出席領獎，強調讓台灣的高等教育更好，台灣也會更有希望。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

104人力銀行公布2026年《大學品牌力》，國立成功大學脫穎而出，榮獲「最佳品牌力」、「地區領航獎」、「學制標竿獎」、「最佳學群力獎（工程領域、建築與設計領域）」等多項指標性獎項第一名，總排名第一。成大校長沈孟儒感謝各界對成大的肯定，強調台灣的前途倚重高等教育發展，讓台灣的高等教育更好，台灣也會更有希望。

成大此次在《大學品牌力》評比中奪冠，不僅反映長期深耕教學與研究的成果，也顯示其在就業市場、產業界與社會大眾心中，具備高度信賴與影響力。104人力銀行分析，成大表現極致穩定，在高度權重區包括職務能力、未來能力及學群聘僱力上領先群雄，在中度權重區的產學力及研發力展現關鍵優秀成績，因此以穩健中堅、全面均衡的總和實力成為最終贏家。

沈孟儒表示，此次佳績奠基於成大94年來師生員工及全球22萬校友一起努力，台灣前途非常倚重於高等教育發展，希望高等教育的領航者持續為台灣高等教育注入熱情與活力。讓台灣的高等教育更好，台灣也會更有希望。

104人力銀行連續第3年發布《大學品牌力》，此次《大學品牌力》調查運用12大面向共105 項指標（涵蓋職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力），透過104人力銀行418萬筆大數據資料庫、千份企業人資問卷、教育部公開各大學自提資料、國際評比公開資訊（包括 QS 世界大學排名、THE 泰晤士高等教育世界大學排名、CWUR 世界大學排名中心），全面評比全國 123所大學。

104 人力銀行職涯永續長王榮春分析，2026 年「最佳大學品牌力」前10所學校皆為國立大學，9所與去年相同，顯示大學品牌力需長期經營，非一蹴可幾。

