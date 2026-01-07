大學品牌力Top10揭曉 成大奪冠、中興躋身前10

記者黃朝琴／臺北報導

學測倒數，超過12萬名考生該如何挑選大學？104人力銀行今（7）日公布「2026年大學品牌力」評選結果，國立成功大學奪下榜首，國立清華大學、國立臺灣大學分居第2、第3名，中興大學首度躋身前10名，臺科大、北科大則是唯二進入前10名的科大。

其他獎項部份，臺灣大學在18個「最佳學群獎」評比表現最亮眼，一舉拿下15席第1名；中國醫大、海洋大學、長庚大學3校獲得「躍升獎」；中原大學拿下「學制標竿獎」私立大學第1名，辦學品質再獲肯定；北醫大榮獲「最佳學群獎」醫藥衛生領域全國第2，僅次於臺大，學用合一獲高度肯定。

104人力銀行連續第3年發布《大學品牌力》評選結果，並舉行頒獎典禮，這次調查整合學校知名度、學生好感度等面向，設定12項核心指標，並透過大數據資料庫、企業問卷、大專校院校務資訊公開平台及國際評比等公開資料，進行綜合評比。

教育部常務次長朱俊彰致詞，對於「最佳大學品牌力」、「最佳學群力」、「學制標竿獎」、「地區領航獎」、「躍升獎」、「新銳獎」6大獎項，40所獲獎學校的品牌經營給與高度肯定。

今年有10校拿下「最佳大學品牌力」，整體排名前10名，依序為成功大學、清華大學、臺灣大學、陽明交通大學、臺灣科技大學、中山大學、臺北科技大學、政治大學、中央大學及中興大學，其中中興大學為首度擠進前10名。

至於第11名至20名依序為臺師大、中原大學、輔仁大學、逢甲大學、淡江大學、東海大學、中正大學、高雄科大、臺北醫學大學、雲林科大。

今年有24校拿下「最佳學群力」，調查針對企業在聘僱特定領域大學畢業生時的偏好，評選各學門的「最佳學群獎」前3名，18學群評選出前3名共54個席次。結果顯示，臺灣大學表現最為亮眼，共拿下15席，在文史哲、外語、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、財經、資訊、管理、數理化及醫藥衛生等學群皆名列第1。

政治大學取得7席，並在法政學群居冠；成功大學拿下6席，其中建築設計與工程學群奪下第1；清華大學則在工程、資訊及數理化學群穩居前3名。

獲得2席的學校有陽明交通大學生命科學、資訊學群，吳大學法政、財經學群及臺師範大學教育學群第1、文史哲學群前3名。

各學群獲得1席的學校，則包括世新大學大眾傳播學群第1、銘傳大學大眾傳播、文藻外語學群、中興大學與屏東科技大學生物資源學群、中央大學地球環境學群、輔仁大學社會心理學群、東海大學建築設計學群、彰化師範大學教育學群，以及臺灣體育大學、國立體育大學與高雄餐旅大學的遊憩運動學群，另有臺北醫學大學、中國醫藥大學醫藥衛生學群及臺藝大、北藝大藝術學群入榜。

為表彰學校用心經營大學品牌力，104人力銀行也針對總排名前31名，且年度排名進步最多的3所學校設置「躍升獎」，中國醫藥大學排名躍升20名、海洋大學躍升8名、長庚大學躍升6名。針對學校創立時間在35年內相對年輕的學校設置3座「新銳獎」，由雲科大、朝陽科大、東華大學獲獎。

今年以「國私立」X「學校設立別」，設置「學制標竿獎」TOP 3。國立一般大學為得主為成大、清大、臺大；私立一般大學得主為中原、輔仁、逢甲；國立技專校院得主為臺科大、北科大、高科大；私立技專校院得主為朝陽科大、南臺科大、正修科大。

此外，以「地區別」X「學校設立別」，設置「地區領航獎」TOP 3。北部一般大學為清大、臺大、陽明交大。北部技專校院為臺科大、北科大、北商大。中部一般大學為中興、逢甲、東海。中部技專校院為雲科大、朝陽科大、勤益科大。南部一般大學為成大、中山、中正。南部技專校院為高科大、屏科大、南臺科大。東部及離島因校數少，僅取TOP 1且不分學制，由東華大學獲獎。

104人力銀行今日公布2026年「大學品牌力」 調查，包括「最佳大學品牌力」、「最佳學群力」等6大獎項，總計40校獲得肯定。（記者黃朝琴攝）

104人力銀行「2026 大學品牌力」調查揭曉，臺北醫學大學榮獲 「最佳學群獎」醫藥衛生領域全國第2，校長吳麥斯（右）出席領獎。（臺北醫大提供）

104人力銀行「2026 大學品牌力」調查揭曉，中原大學獲「學制標竿獎」私立一般大學第1名，主任秘書閻亢宗（右）代表領獎。（中原大學提供）

104人力銀行「2026 大學品牌力」調查揭曉，海洋大學獲得躍升獎第2名，校長許泰文(右)領獎。（海洋大學提供）