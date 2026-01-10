大學城系列節慶 北大玩具節籌備起跑

北大玩具節第九屆籌備起跑。（圖：臺北大學提供）

▲北大玩具節第九屆籌備起跑。（圖：臺北大學提供）

臺北大學社科院的USR計畫長期推動「臺北大學城」理念，旨在連結師生與在地居民，強化校園與社區互動。自二○一七年起開辦「大學城系列節慶」，已舉辦三十九場大型活動，吸引超過兩萬人參與，成為落實大學社會責任的典範。二○二五年，該計畫榮獲台灣永續行動獎大學組「永續城市類」銀獎，顯示其在促進社會共融方面的卓越成果。

其中，「北大玩具節」作為年度焦點，每年吸引約一千五百名親子參與。為回顧前八年的成果並籌備第九屆活動，計畫團隊召開座談會，邀請重要合作夥伴討論規劃，包括USR計畫主持人曾敏傑教授、台灣玩具圖書館協會秘書長張維庭、副教授游以安及多位團隊成員，針對歷年成效進行檢視，並討論活動方向與分工細節。

廣告 廣告

自創辦以來，「北大玩具節」已累計吸引近九千五百人次參加。作為主要支撐的社工系「遊戲治療」課程，每年有三十至四十名學生參與策劃，利用二手玩具資源設計趣味遊戲攤位，結合實務與理論學習，為未來兒少服務領域奠定專業基礎。張維庭指出，協會除提供二手玩具等資源外，也透過與地方學校合作加強社區連結。八年來，活動募集約三噸二手玩具，其中九成都可再利用，有效促進資源再生與社區永續發展。

曾敏傑教授指出，「北大玩具節」從第一屆起便展現高社會效益。二○一七年活動SROI達六元，二○一九年參與人次突破二千二百，SROI增至四十八元，突顯了該活動對地方活力的助益。

因應USR計畫未來聚焦於超高齡社會議題，第九屆「北大玩具節」將進一步融入高齡友善元素，以打造「無齡世代」為主題，鼓勵祖孫共同參加活動。今年的玩具節計劃結合校內「櫻花季」盛事，預定於三月二十八日上午拉開序幕。校方期待透過此次活動吸引更多家庭參與，促進跨世代交流，共同構築一個包容高齡友善和地方凝聚力兼備的美好臺北大學城。