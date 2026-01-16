大學學測今登場！1物品必帶 應考重點看這裡

〔記者楊綿傑／台北報導〕115學年度大學學測今天正式登場，大考中心特別製作應考攻略，詳細提醒從考試準備到考試期間5個階段不可忽略的多項重點，包括記得攜帶應試有效證件正本、手機須完全關機、答題卷上要簽全名等，提醒考生注意，以保3天試程能夠順利完成。

根據試程安排，今天考2科，分別為上午9點20分至11時考9.2萬人報名的數學A，下午12時50分至14時40分考8.1萬人報名的自然。而大考中心也整理了應考攻略，提醒包括從考試準備、考試當日出門前、進試場前、預備鈴響進試場後，以及作答時注意事項等5階段共20項重點。

廣告 廣告

舉例來說，考前準備階段必須確實查詢應試號碼與考試地點；考試當日出門前要確認有攜帶應試有效證件正本；進試場前要將行動電話放在臨時置物區時，並完全關機；預備鈴響進試場後則直至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；到考試開始鈴響起，就要於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。

此外，大考中心也公告，依據交通部中央氣象署今日之天氣預報資訊，各考(分)區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度(含)以上，故所有考(分)區試場均將不開放冷氣。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測今開放看試場 考前必注意4件事

學測明登場應考攻略看這裡！大考中心曝6大地雷這樣扣分

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

