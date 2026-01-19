大學學測圓滿落幕 2/25公布成績及5標

記者黃朝琴／臺北報導

115年大學學測今（19）日下午2時40分考完最後一科「社會」圓滿落幕，考生們結束3天壓力，輕鬆步出考場。大考中心表示，2月25日將公布學測成績與各科5標成績標準，2月26日寄發成績通知單，考生可利用這段時間核對答案。

大考中心表示，該中心網站已經陸續公布各科選擇題參考答案，學測成績將於2月25日公布，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查，每科作業費新臺幣50元，複查結果通知書3月11日寄發。

2月25日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測各科的頂標、前標、均標、後標、底標5標成績標準，還有各科級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名大學甄選入學（繁星推薦和個人申請）招生管道，各校系可從學測5科中，至多選擇參採4科的成績。

大學甄選入學委員會表示，「繁星推薦」管道將於3月11至12日進行繳費報名，3月18日公布第1類到第7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計5月14至31日間進行繁星第8類第2階段甄試，各校將於6月3日前公布繁星第8類錄取名單。

「個人申請」管道將於3月23至25日受理繳費報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月14至31日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月1日前公布錄取名單，錄取生需於6月4至5日登記就讀志願序，6月11日公布最後統一分發結果。

大學學測今日落幕，2月25日公布成績及5標，考生可開始核對答案。（記者黃朝琴製表）