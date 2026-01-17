大學學測登場約12.1萬人報名 首日考數學A、自然

看筆記重點、再寫一下題本，大學學測首日早上8時，台北二考區的台師大考場，部分考生提早抵達。

考生余同學表示，「寫一下複習吧，就安心一下。」

考生洪同學說，「昨天12點左右睡覺，狀態還行。」

考生胡同學則說，「昨天是有比較早睡，11點。」

希望以最佳狀態應試，因為學測不只是大學申請入學第1階段的門檻，不少校系的考試分發，也會參採。

大考中心統計，今（2026）年總報名人數12.1萬人，國文、英文有12萬人選考，數學A 9.2萬人、數學B 10.1萬、社會10.2萬人、自然8.1萬人。

廣告 廣告

考生陳同學說，「考科都報，可能這科考得特別好，那就是學校可以多選科系。」

考生許同學表示，「我們技高生就想試試看，如果考得好，那就是有大學嘛，考得不好，就拚統測，然後再分科之類的。」

數A、數B都報，還有人考科全報，就是想增加通過申請1階篩選的機會，而今年申請入學，台大在內共7校的醫學系，要參採社會，隨機採訪自然組同學，多表示贊同。

考生郭同學認為，「這樣子也要讀到社會，醫學系也會比較強。」

考生胡同學說，「我覺得很棒啊，因為就是也要有一點基本的社會素養。」

學測首日，第1節登場的數學A，大考中心統計，缺考率2.55%，較去年稍高一些，突發傷病36位，開啟備用試場22間。而考區受理3起突發傷病，水痘、氣胸和慣用手受傷，啟用3間備用試場。