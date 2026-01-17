大學學測首日 高雄一考區整體秩序良好

【記者 王雯玲／高雄 報導】今（17）日為「115學年度學科能力測驗」首日，由國立高雄師範大學負責高雄一考區試務工作，本日考數學A及自然等2個考試科目。

第一節上午09：20-11：00考試科目-數學A，應考人數3659、缺考人數106；第二節12：50-02：40考試科目-自然，應考人數3188、缺考人數116。本日高雄一考區考試情形順利圓滿，除零星違規依規定提醒告知及登載外，未發生重大違規事件，整體秩序良好。

學科能力測驗首日考試，一早天氣晴朗，氣溫尚屬舒適。8點不到考生已陸續進入高師大及高師大附中分區考場，分區服務隊同學，身著服務背心熱忱的協助引導考生進場。考生們配合明顯的標示指引，進入試場考試。

考試前，兼考區主任王政彥校長、兼副主任暨發言人唐硯漁副校長、兼副主任李昭蓉副校長及兼總幹事楊巧玲教務長等，即分別巡視各個試場，並向最後衝刺的考生加油打氣外，隨即進入試務中心，感謝與提醒監試老師恪遵相關規定，順利執行監考工作。

為讓考生及陪考人員能夠適度休息，高師大考區（試務中心）提供舒適及便利的空間如逸清樓樓下大型餐廳、校園餐廳、小型劇場前新裝置階梯、文學院角落K書區及活動中心前廊等，讓考生與家長中午及試後能夠休息或K書之用。此外，10間身心障礙試場，特別安排在電梯及友善廁所旁教室，並設置2間考生及家長休息室。受訪家長表示：學校既貼心又溫馨，對整體規劃感到滿意。（圖／記者王雯玲翻攝）