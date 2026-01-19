大學學測》北市學生：社會科偏簡單 題幹中就有答案

大學學測今下午考完最後一科社會，學生普遍認為題目滿簡單，即使是自然組或是高職學生也覺得不困難。學生表示，這次考試不需硬背，題幹中就可得出解答。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕大學學測今下午考完最後一科社會，學生普遍認為題目簡單，即使學生並非社會組，也覺得不困難。學生表示，這次考試不需硬背，題幹中就可得出解答。

內湖高中社會組的林同學表示，這次考試「門檻低」，比較沒有「死背」題型，反而較多閱讀理解，通常在題目中就可以推敲出答案。但林同學在手寫題卡住比較久，認為地理其中一題考環境負載力很難答。

石碇高中社會組的黃同學也說，整體而言考試偏易，不過東亞史題目較多，考得也比較細；此外，她補充，公民考題有融入烏俄戰爭，算有跟上時事題。

松山家商的林同學提到，這次考試「不用硬背、沒有很難」，答案藏在題解或是題幹內，然而地理數據與圖表略為複雜，寫題時不太順。

松山高中的李同學就讀自然組，沒有寫過歷屆試題就上場考試，但覺得題目不困難。

