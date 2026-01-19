大學學測》半導體AI電資分數高檔 補教：台大醫門檻估59級分

學習王科技．勝選學習顧問升學輔導專家李振瑋分析今年學測落點。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕為期3天大學學測今落幕，補教指出，隨產業趨勢發展，預估與半導體、AI相關科系分數持續維持高檔，而材料、光電相關科系也有望提升，且會將未能填上醫藥衛生學群的高分群考生吸往電資相關科系。總體而言，台大醫學系估要59級分、台大電機估43至44級分、台大法律財法組則估57至58級分。

學習王科技．勝選學習顧問升學輔導專家李振瑋點出，產業會帶動相關科系會跟著水漲船高。在112學年度之前，自然組的高分群，三類組學生會落在醫藥衛生的醫學、牙醫、藥學等系，二類組學生則會落在工學院，但在112學年度後，三類學生若未能填上醫牙藥，會轉投工學院電資科系。

廣告 廣告

李振瑋分析，理工學院中未來工作與半導體及AI相關者，這2年在申請、分科，級分明顯提升，如電機、資工本就居工學院之冠，而隨相關產業發展，分數提升效應也外溢至化工、機械、純物理、純化學、應用數學等科系，在台灣又成立了矽光子國家隊情況下，材料、光電科系應當也會有一波明顯級分提升。

在二類組部分，李振瑋認為，雖然今年學測數學A考題計算量大，可能導致頂標略降，但高手仍然可望維持高分，故整體預估級分不會差太多，台大電機、台大資工略持平，約43至44級分；清大電機43級分；陽明交大電機乙43級分。

三類組方面，李振瑋說明，台大醫學估需59級分，但因首次採計社會，考生未必完全熟悉相關內容，建議58級分就要衝衝看，但前提是社會必須拿到至少14級分；公費醫估55級分，但建議54級分就可嘗試挑戰。

一類組科系則受國文、社會頂標估略降的影響，如台大法律財法組去年是五十九級分，今年估五十七至五十八級分；另因數學A頂標估也略降，採計到的台大國企、清大科管等，則分別估為55至56級分、37至38級分。

考後到成績公布前，李振瑋建議，仍應先對答案，然後查詢簡章、去年錄取級分、目標校系要求的歷程檔案有哪些，並藉過年空檔閱讀與目標科系相關的書籍並撰寫心得，也可參與如台大免費開放的線上課程，甚至找人脈規劃實習，都對申請很有幫助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

｢同學你破紀錄了！｣台東近10年首次要求停筆不從 學測生下場曝

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

學測國綜》「真的被考倒了」 台中考生哀嚎文言文比重變多

