大學學測》台中考生認社會科簡單 少背誦瑣碎題目、邏輯推敲可知答案

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測社會科，包括堰塞湖、伊朗與以色列衝突等時事均入題，台中不少考生反映簡單，少有背誦瑣碎知識才能應答的題目，很多題目用邏輯推敲也能知道答案，「偏文意理解」，手寫題「超佛」，整體難易度適中，「自然組考生獲利」。

台中一中羅姓學生指出，今年社會科題目中規中短，感覺較偏「文意理解」，去年還有部分題目吃背誦瑣碎知識，今年幾乎沒有考很細的內容，課本讀熟就能應答，雖然不少題目均是歷史、地理或公民的跨領域題型，但只要邏輯清楚，還是能選出答案，感覺「自然組跨考生獲利」。

台中一中蔡姓學生指出，社會科課本有讀就有分，不必記很細的知識也能作答，其中一題考狙擊手射擊碉堡的圖，雖是考等高線的概念，但即使不懂等高線，也能根據題目線索推出最佳射擊站立地點，「連阿嬤都會寫」。

台中一中劉姓考生也說，像堰塞湖的題目判斷溢流方位，可根據題目條件就判斷，另以、伊衝突封鎖海峽會造成石油貿易量的衝擊情況，即使不必硬記相關知識也寫得出來，今年社會科連手寫題都不難，「超佛的」。

