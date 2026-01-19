大學學測》台大醫首採社會科成績 學習王科技解題：對自然組考生有利

學習王科技社會科解題教師團隊預估，今年社會五標與去年相近。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測考完了！最後一節考社會科，包括地理、歷史、公民。對於台大醫學系等今年首度採計社會科成績，學習王科技和勝選學習顧問解題老師群表示，地理和歷史難度持平，公民中間偏易，在題型設計與作答策略上，更強調細讀與素養判斷，且題目長度縮短，不少題目可由題意進行判讀和作答，時事題比重提高，對能掌握脈絡與理解題意的考生及自然組考生相對有利，五標預估與去年相近，估頂標13級分、前標12級分，均標略降至9級分，後標8級分、底標7級分。

廣告 廣告

「2026年大學學科能力測驗數學B科解析記者會」由學習王科技、勝選學習顧問、DANNY KIDS、智能學習系統及科普樂共同主辦，並由台南瀛海中學、嘉義嘉華中學協辦。

地理老師李威立指出，今年整體難度變化不大，但命題方式明顯不同於過往，過去常能快速排除兩個明顯錯誤選項，再進行二選一，今年則是4個選項看起來都相當合理，錯誤藏在細節名詞或敘述邏輯中，考生必須完整讀完、逐字判斷，題目分布仍維持均衡，未出現明顯偏重單元，但若考生未留意題幹中的關鍵描述，容易掉入小陷阱，顯示試題更重視精準閱讀能力。

歷史老師李偉認為，今年難度適中，題目定位更清楚，但在題幹敘述中，加入不少需釐清前後因果與語意轉換的設計，今年歷史題目仍存在不少「三選二」、「二選一」情況，若僅順著題幹找關鍵字，反而容易誤判，需結合課堂所學與基本史觀進行判斷。

公民老師羅文分析，公民整體屬中偏易，題幹篇幅較以往縮短，有助考生掌握重點，長題敘述減少，選項設計更聚焦，對理解能力佳的考生較為友善，時事題考出轉型正義、原住民議題、AI應用、總統與立法院互動、立法院與行政院權責等，中東局勢與國際衝突等也入題，鼓勵學生關注公共議題、培養閱讀新聞的能力。

針對自然組及醫科生是否因採計社會科成績而影響命題難度，3位教師認為，今年試題並未刻意拉高難度，但理解與邏輯推論比重提升，反而對擅長分析的自然組考生較有利，地理與歷史皆有多題可直接從題幹或圖表資訊推論答案，不必高度依賴死背課本；公民則因閱讀篇幅縮短與素養導向設計，使理解型考生較不吃虧。

台大醫首採學測社會科成績，學習王科技社會科解題教師團隊認為，今年考題對自然組考生有利。(記者林曉雲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測》英文科靈魂在字彙 學習王科技：中高級字彙成備考關鍵

大學學測》台積電海外廠、AI趨勢入題 大考中心：社會科難易適中

學測》國綜回歸文學及文本 學習王科技：考生「哀鴻遍野」可預期

115年大學學測 英文科試題與解答

