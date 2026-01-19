大學學測》台積電海外廠、AI趨勢入題 大考中心：社會科難易適中

大考中心說明學測社會科考題。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測最後一科考社會，包括歷史、地理、公民。其中護國神山台積電海外設廠、AI的全球經濟趨勢，國際時事如美中貿易戰等皆入題，並關懷本土及日常生活，如紅線違停、原住民保留地等等。合科題共8題，較去年略多，如第30至33題探討原住民傳統領域的影響，到透過法律推動轉型正義，就整合了3學科；第53至54題以劉銘傳建鐵路為背景，搭配圖分析不利興建鐵路原因，屬史地合科題。大考中心認為，整卷屬難易適中。

在公民部分，大考中心顧問沈青嵩提到，試題從世界趨勢到社會關注議題，同時也關注日常生活，如對AI與全球經濟的反思、健保與基因資料、以色列與伊朗衝突、紅線違停問題等，議題融入、取材多元，預估難度為中間偏易。其中特色題為第26至27題討論紅線違停與罰鍰政策，必須運用經濟學門的外部成本及價格管制知識，以及法律學門的法治國知識，分別探討執行政策的可能推論，屬跨學門知識整合評量。

在歷史方面，沈青嵩指出，透過文字或圖表等多元素材，考察考生先備知識與閱讀能力，掌握有關台灣族群、政經與宗教活動；東亞文化圈與國家現代化歷程；西方文明與世界的互動等重要概念。試題除文本型態，也有地名資料表格、碑文、黃河奪淮入海的地圖等，考驗學生閱讀分析多模態歷史材料的能力，整體難度適中，特色題如第13題以被日本所俘之朝鮮官員逃至中國的情境，考宗主國概念。

以地理來說，沈青嵩說明，包括台積電熊本廠、烏俄戰爭、美中貿易戰等題材，也有台灣環境的題目，如第16題「崙」字地名的推論、第31題花東糖業發展與地形等；另第19題南亞堰塞湖則喚起學生對花蓮馬太鞍堰塞湖的重視與了解。圖表判讀仍非常重要，如第19題衛星影像、第23題咖啡產地氣溫雨量圖、第54題地型暈渲圖與等高線圖判識、第63題環境負載力繪圖等，整體難度適中，運用基本概念正確判讀圖表就能答對多數題目。

