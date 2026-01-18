大學學測》國寫作文兼具感性與理性 愛的迫降、幾米繪圖當引題

學測國寫題目分為理性題的「臉」與感性題的「言語衝突」，考生認為不難發揮。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測第2天最後一科考國寫，題目兼具理性題與感性題，理性題以韓劇「愛的迫降」為背景，描述女主角有一回因與小豬對視多次，最終選擇不吃豬、改吃魚，要求考生分析其選擇原因，延伸闡述對「臉」的詮釋，舉出生活中面對逃避或積極承擔的情境。感性題則以幾米的圖像為例，請考生探討人與人之間的隔閡。

雄女謝姓考生表示，對於「臉部表情」一題，她以自身經驗在街頭遇上愛心筆販賣者為例，曾因對方身分是老人或身障者而心軟，做出難以預期的決定，後續則產生迴避心理，故以「逃避」來論述；感性題「言語衝突」認為好發揮，是以自身夢想與父母期待的落差，描寫對未來規劃的隔閡。

廣告 廣告

文山高中陳姓考生認為兩題整體「算好發揮」，寫作方向好拿捏。不過感性題仍需要較多時間鋪陳理性題部分，他選擇以「逃避」作為論述主軸，舉情侶分手後刻意避開對方為例，說明逃避的成因，並進一步反思應如何面對與調整。

雄中李姓考生則分享，感性題讓他聯想到與父親在學業表現上的衝突，以及家庭成員之間常見的隔閡，促使他從換位思考的角度切入；相較之下，理性題需透過「臉」的意象來論述逃避或承擔，抽象程度較高，確實比較難寫。

重考生郭瑋誠則說，不論是「面部表情」或「言語可能引發的人際衝突」，他以自身曾退學投入職場的經驗與家庭相處的小故事切入，累積社會歷練後再回到學生身分，讓他能用更貼近生活的角度回應題意。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測》國寫理性題「愛的迫降」談共情 台中考生怕寫得太感性

115年大學學測 英文科試題與解答

大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

學測國綜》「真的被考倒了」 台中考生哀嚎文言文比重變多

