大學學測》國文寫作出韓劇愛的迫降和幾米作品 學習王科技：易寫難精

學習王科技和勝選學習顧問解題老師韓瞾表示，今年國寫屬「易寫難精」題型。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第二天最後一節考國文寫作測驗，兩題題目皆很活潑。學習王科技和勝選學習顧問解題老師韓曌表示，兩題皆屬「看似生活化、實則指令嚴謹」的命題設計，容易讓考生誤判為好寫，卻一不留神落入扣分陷阱，屬於不難發揮、但不易拿高分的「易寫難精」題型。

國寫第一題改寫自黃宗慧和黃宗潔「就算牠沒有臉」一文，提及韓劇「愛的迫降」，女主角隨著士兵們到達野餐地點時，意外發現「主菜」是一路上同行的小豬，女主角強調和小豬「對視了好幾次」，所以吃不下去，不吃豬、改吃魚；國寫第二大題是取材自繪本作家幾米的作品，圖文改寫自幾米「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，要考生換位思考提出想法等。

韓曌指出，第一大題取材自近年文本，延伸討論「臉」與倫理感受，要求考生結合生活經驗，思考人在面對他人或動物時，是否因「眼神接觸」而觸發不忍之心，進而選擇逃避或承擔責任，題目表面友善，實則要求明確「選擇立場」，並透過具體事例進行論證，若僅停留在感性抒發，恐難獲高分。

韓曌分析，多數考生可能選擇「積極承擔」立場，舉例如災難現場、難民議題等，說明因看見他人的「臉」而產生倫理回應；但若選擇「逃避」，則需嚴格扣合題幹文本脈絡，否則易流於偏題。

此外，韓曌表示，第二大題為少見的「看圖說故事」題型，占據試卷兩面，要求考生以圖像為起點，書寫「我與他之間的隔閡」，並進一步說明隔閡形成的原因、如何理解彼此差異，最後必須提出回應與轉變。韓瞾提醒，此題實際上包含三個明確指令，缺一即可能大幅扣分，尤其題目中特別出現「然而」、「如果」等轉折語，暗示觀點翻轉，是高分關鍵，若考生僅描述圖像或情境，未處理前後立場變化，恐難突破中低分區間。

韓曌指出，過去經驗顯示，感性題看似開放，實則評分標準更為嚴格，以去年為例，感性題拿到高分者A比例反而低於知性題，今年題目延續此趨勢，強調「精準回應指令」與「結構完整的論證能力」，整體而言今年國文寫作題回歸「人與人之間的關係」與倫理思考，符合新課綱強調的表達與思辨能力，但考生若未能細讀題幹、掌握轉折與回應要求，將難以在看似溫和的題目中取得高分。

