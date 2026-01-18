大學學測》國綜主軸「聲音」強調識讀 國學常識再現

台北市高中國文教師群分析今年學測國綜考題，認為中間偏難。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測次日次科考國綜，台北市高中國文教師群認為中間偏難、高鑑別度，取材多元活潑，台灣文史及在地國寶也入題。整卷重視文本識讀，考生必須細讀內容，且須上下文穿梭互參，其中也不乏創新題目，另考出國學常識也提醒考生其重要性。

中山女高教師李明慈指出，今年考題以「聲音」概念作為主軸，強調判斷識讀能力。如混合題明白以「聽見她的聲音」為主題，省思女性聲音長期被忽略壓抑或誤讀。如第6至8題為台灣杉發聲，9至10題挖掘福爾摩斯偵探小說內在的聲音，16至18題以肥皂為主題聽見文學文化內涵的聲音；29題談樂曲的彈奏與聆聽；而30至31題呈現以「表」陳情的聲音。而第4題以韓非六項發言列表，對讀重要選文，做正確判斷；14題考量詞，以左右雙框表格，檢視五項課內選文的量詞用法，均為創新題型。

成功高中教師李仁展分析，今年推論研判的題目增多，文本識讀能力也要增強，需重視統整能力。如第4題必須在短時間內統整4篇文章中所指出之國家缺失，第9至10題考福爾摩斯偵探小說中可能出現的情節或歷史錯誤，第22至24杜甫詩與其不同註解之對讀，說明世俗對甲詩的誤讀，可見重視獨立思考與文本區辨新能力。此外，近幾年台灣文史都會入題，今年如第6至8題的台灣杉樹相關文章、混合題丙文為台灣阿嬤的口述歷史、第19至21題為藏於台北故宮的國寶等。另文法題及國學常識也重出江湖。

建國高中教師周杏芬表示，今年考題文白比約4比6，並兼含「語文基本」與「素養導向」試題， 其中約20%的題目考察字音、字形、字義、成語應用、文意重組、文法、應用文、國學常識等基本題，約80%的題目則為篇章閱讀與文學手法的檢測。而混合題則1以「多重文本」含經典古文與現代散文及訪談整理稿，並以探究精神切入「聽見她的聲音」主題，素材來自歸有光〈項脊軒志〉、〈先妣事略〉、〈祭外姑文〉三篇文章及李欣倫〈水面下〉、曾秋美的阿嬤曾林阿珠訪問稿，表達建構女性的聲音。

中正高中教師張青松也提到，過去缺乏國學常識題目，但大考中心有聽見這次有考出來，不過今年缺乏新詩素材，而子學入題亦較少。關於未來備考建議，建議奠基課內核心教材，延伸相關閱讀，養成學習遷移的素養，也要學習多重閱讀策略，強化精準表達能力，以迎戰混合題，並利用閱讀網站自主學習，增進觸類旁通、省思評鑑的能力。

