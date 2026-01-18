大學學測》國綜字數約萬字 全中教：考生可沉穩應對

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第二天進入國文綜合測驗考試，全國高級中等學校教育產業工會(全中教)115學年度學測國語文綜合能力測驗試題評論教師群分析，今年考題在題目數量、題型分配與配分與去年一樣，總體字數較去年減少，約為一萬字，對於考生來說算是熟悉的樣態，可以更加沉穩應對，考題亮點是要求學生對於學術論文具有閱讀理解能力。

國文評論教師群包括基隆女中洪菁穗、北市內湖高中張翼鵬及毛懷安、北市成淵高中陳怡伶、北市萬芳高中林岱華。他們表示，今年考題是穩中求變，國綜字數減負擔(建議改為「減輕負擔」以符合慣用語)，學術探究與性別平權成關鍵，而藉由跨領域主題，強調對文本的分析，培養論證書寫的能力，對學術應用有期待。

洪菁穗表示，閱讀題組(第11至13題)考出余英時「俠與中國文化」一文改寫，比較中西文化的俠與士，其中第12題考邏輯判斷，不再是單純解讀題幹文字，而是要考生判別是否符合上文的寫作策略，第13題則要學生學會引證文獻，考題在「文學性」與「跨文體連結」上有更突出的表現。

此外，全中教認為，多年未考的語文知識題如：書信、應用、量詞的使用，今年都出現在考題之中，考題也趨向多元主題：台灣高山植物介紹及學術論文比較、古代生活用品結合現代化學以及書法藝術都是非常有特色的題目；另，跨藝術領域的文學轉化是一大亮點，多選題第28題將「聲音表現」獨立出來，要求考生同時處理元雜劇、詞、詩、駢文及新詩等5種不同體裁的節律特質，不僅考文學常識，更考對「聲音」作為一種文學載體的感知力，深化「跨文體連結」，挑戰5大體裁「聲音感知力」。

張翼鵬分析混合題型以「聽見她的聲音」發端，搭配15篇核心古文項脊軒志及歸有光對「女性罕可紀述」的觀察，女性書寫相關作品，接續引用現代文本「水面下」、「消失中的台灣阿嬤‧將女兒送養的阿母」，探討社會觀念、習俗中被忽略的家族女性的聲音，凸顯時下重視的性別平權議題，對應4項重大議題中「性別平等教育議題融入」的基本理念：「融應促進性別地位實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境。」符應聯合國永續發展目標性別平等，頗能扣合國際趨勢。

