大學學測》國綜考題需反覆推敲 高雄考生：作答很燒腦

大學學測國綜測驗，考生普遍認為較偏難，尤其解讀題目語意很費時。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測第二天第二節進行國語文綜合能力測驗，高雄考生多反映題目很燒腦，特別是閱讀理解與語意判斷，題目設計細緻但不夠直覺，需反覆回看文本，多次推敲。

雄女吳姓考生認為，今年手寫題偏難，部分題型需判斷句子正確、錯誤或無法判斷，選項界線不夠明確，作答時相當猶豫，整體語意理解考得十分細膩，直呼比起平時刷題，這次是「體感最難的一次」。

雄女的蘇姓考生說，整體閱讀題資訊量大，每一個細節都可能成為考點，無法一次理解，必須反覆閱讀2、3次，像是台灣杉遺傳多樣性、豆莢相關等，都需要回頭查找文本，耗時且容易遺漏。

雄女曾姓考生則表示，今年文言文多集中於題組，雖然篇幅較短，但文本數量增加，前段多為白話文單選，後段文言文與多選題交錯，整體作答反而比以往更困難。

雄中莊姓考生則點出，部分閱讀題存在「需額外判斷」的情況，例如題目選項提及文章未直接說明的內容，考生必須自行推論，降低作答直覺性。此外，他也提到第32題節錄歸有光作品進行推理與簡答，理解門檻高，「很多人寫不出來。」

鼓山高中洪姓考生則認為，考題大量考驗白話文的文意理解與閱讀素養，語意判斷難度高；同校陳姓考生也指出，閱讀題存在不確定性，題目設計「比較繞」，需要多次推敲。

中山高中考生蘇玟碩表示，國文科考題字數多；題目偏重古文，現代文比例相對較少，混合題提到古代文學多以男性觀點為主，較少呈現女性聲音，而近代文章逐漸納入女性觀點，反映性別平權意識的提升。

路竹高中考生陳柏銘分享，最後一大題聚焦「女性聲音是否被看見」，對比以前與現在的看法，如婆媳關係不同世代的壓力與衝突等。

