大學學測》數學B難易適中 高雄考生：著重思考和觀念

學測第3天上午進行數學B測驗，考生認為比起數學A容易多了。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今(19)日最後一天上午考數學B，不少也有考生認為比首日的數學A容易多了，考題比較偏思考和觀念，計算題比較少，整體而言不難作答。

高雄高中潘姓考生表示，今年數B的考題有創意，考出不少幾何題，例如出現投影截痕，需要將三維立體轉為二維平面思考，再求對應座標，考得很靈活且有趣。

仁武高中黃姓考生說，今年計算題不多，也沒有冗長難讀的考題，若有好好努力就能答得出來。

高雄女中林姓考生也提到，今年考了不少「直線與圓」內容，考驗答題時精準判斷能力，整體來說並不會太難。

廣告 廣告

岡山高中考生吳承澔說，考題著重思路勝於計算；同校考生陳伯逸則說，比數A簡單多了，主要強調思維和觀念，而非純計算，例如最後一題以北極星的弧，求中垂線和圓心，另有考拋物線與直線組合的最大值，必須畫圖思考各種可能性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

115年大學學測 英文科試題與解答

｢同學你破紀錄了！｣台東近10年首次要求停筆不從 學測生下場曝

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

