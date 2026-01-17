大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

今天是115學年度大學學測第一天，考試前考生最後衝刺。(記者方賓照攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕115學年度大學學測今天正式登場，依據試程安排，上午9點20分至11時考9.2萬人報名的數學A；考生反應兩極，有人認為模擬考較難，有人認為模擬考較為簡單，不過多數考生皆認為「非選題」的題組不容易作答，選擇題幾乎是「送分題」。

樟樹國際實中蔡同學指出，數A相對比模考再難一點，這次沒有看到時事題，寫起來最難的是「非選題」，特別是最後一題，要算出四邊形最底下的面積，確實很不容易寫「以自己的實力算不出來」，但是自己模擬考也都有考到均標，對於想上的學校有信心。

康橋高中林同學說，數A跟模擬考的程度差不多，不過自己對於三角形的題型不太熟，相對選擇題而言，非選題以幾何題型為主，難度比較高，推估自己應該可以考到七、八級分。

秀峰高中白同學也認為，本屆考題不難，但是最後一題非選題很難，自己看不太懂。秀峰高中蔡同學則說，覺得模擬考比較困難，非選題沒有很難寫，最後一題自己有順應答，對於答案還是有信心。

南港高中陳同學說，跟112年、114年比起來簡單一點，但是又比113年困難一點，非選題給的線索不多，要多想兩次才能把答案寫出來。松山高中曾同學表示，自己是重考生，整體比起去年而言簡單，選擇題偏「送分題」，表現會優於去年。

115學年度大學學測今天正式登場，依據試程安排，上午9點20分至11時考9.2萬人報名的數學A。(記者孫唯容攝)

