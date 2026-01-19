大學學測》社會科創新跨科整合 全教會：死背書時代正式終結

考完學測，同學們開心回家放寒假過年。(記者林正堃攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測最後一節考社會科，全國教師會(全教會)評論教師群表示，AI、堰塞湖、台積電入題，三板橋墓園題則呼應電影「大濛」，整體命題已宣告死背書的時代正式終結，傳統中尋求突破，結合探究實作精神，社會領域三科跨科明顯，考生必須能靈活應用知識，結合探究實作精神加以應用在生活之中，才能取得高分，但公民題如第51題選項D提及「精緻文化」，是98課綱內容，並未在108課綱範疇，有超綱疑慮。

歷史科包括桃園高中黃正楷、桃園市壽山高中蘇健倫、員林高中王偲宇、基隆高中盧慧芳、台北市成功高中邱俊明、台北市南湖高中陳正宜，提及今年出現創新歷史研究方法的命題方式，如第44題提到美國史家在越戰後對中國研究的思維轉向，開始根據中國的需求和內在脈絡來理解中國如何反應外來衝擊，重塑中國本位的義和團解釋方式；另注重宗教、歷史與生活的連結，範圍涵蓋時事的埃及展、宗教與愛國思想的結合、跨文化的宗教交會、傳統社會的王爺信仰，而神入時空交織的歷史地理題猶如神來一筆，題組以黃河奪淮入海為題，探究軍事史中的決堤爭議，造成的人群移動與後續影響。

公民評論老師包括桃園市平鎮高中陳雅蓮、宜蘭高中徐銘鴻、台北市松山高中江裕民、台北市萬芳高中周岳虹。他們表示，地圖成主角，考題邁入「圖像時代」，不會看圖就吃虧，與去年相比整體較難，預估分數可能較去年下降，時事題如第19題(堰塞湖)、28-29題(台積電)、47-49題、64-65題(以色列進攻伊朗)；創新題如第65題，將概念視覺圖像化；混合題型配分約20分，探究實作如第64-65題，以通過海峽的石油運輸量探討石油價格漲跌帶來的影響，3分之1題目皆需閱讀地圖，比去年增加，有利於地圖判讀能力強者的考生。

公民評論老師包括桃園市平鎮高中曾露瑤、新北市秀峰高中詹前鋒、新北市金陵女中張孝評、台中市文華高中李佳浤、台北市大同高中林其良、北一女賴柷宏、台北市華江高中劉怡婷。他們表示，AI與勞權並進，法案審議程序時事入題，屬中偏易，非選擇題能有效區分學生能力差異，跨科題如日治時期墓園的設置與管理，須結合台灣史的背景知識，並以現代法治概念進行分析；並由台灣社會發展歷程出發，關心台灣性別文化的發展，性別議題、勞動權益、原住民議題等入題。

