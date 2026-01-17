大學學測》自然科考題難 題目多達19頁消化費時

大學學測自然科題目多又複雜，高雄考生不少人覺得答題時間不太夠。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今(17)日下午進行自然科測驗，高雄考生普遍認為題目難度高，而且題目較複雜、閱讀量大，多達19頁消化題目較花時間。

高雄高中考生許博恩覺得今年的自然科的難度比歷屆都難，寫起來滿痛苦的，整體而言難的題目多、簡單的題目少，答題的時間有點不太夠。

高雄女中黃姓考生表示，印象最深的題目是最後一個題組，講潮汐加上物理發電的電磁感應，這是比較沒遇過的題目，需要比較多時間判斷。整份考題需要判斷的圖表多、敘述也長，一定要先迅速看完抓關鍵句，否則時間會不夠。

高雄高中何姓考生認為，今年的題目整體複雜度較高，圖形理解的題目多，閱讀量也比較多、多達19頁，必須要很踏實的去仔細看題目。如果選修有建立良好的基礎，答題起來會比較容易。印象最深的是有一題組講的是蜂鳥吸食花蜜和尼古丁的識讀。

