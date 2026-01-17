大學學測》自然考半導體先進製程、地震預警 生物科首次限制作答字數
〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測首日次科考自然科，考出台灣最具有優勢的晶片先進製程，以及生活中香蕉鉀鹽提取、地震預警系統等。另也有不少跨科題目，如第40至43題組探討花蜜化學成分，還結合蜂鳥吸食後影響的生物概念，以及第50至53題組探究潮位觀測與潮汐發電，結合物理及地科等，測驗學生學科應用與多元整合能力。整體而言，試考生認為難度適中。
大考中心顧問劉緒宗說明，物理方面，包括小型模組核反應爐、諾貝爾物理獎所研究的系外行星系統、晶片先進製程等內容都入題，其中第47題到第49題以晶片先進製程為題材，連結物理相關概念在科技發展的應用，整合了包括原子能階躍遷、光的反射折射與干涉、電磁波的學習內容，評量閱讀理解、圖片及數據判讀、表達溝通等多重能力。整體而言難度中等，接近往年試題難易度。
化學方面，取材生活化，如第25至27題考香蕉中鉀鹽的提取、第44至46題以奈米科技為主題考硫化鋅量子點。整卷有9張圖、7個表，超過半數試題與圖片有關。至於基本學科知識則考出酸鹼指示劑、物質的相變等。其中透過2023年諾貝爾化學認識硫化鋅量子點的合成，內容與課綱相關，考生須進行推論與數據分析。
生物部分，考出包括細胞學說的發展歷程、光合作用與呼吸作用的能量轉換、ATP分子的特性、ABO血型譜系圖分析等基本生物學科知識，還探討染色體觀察、DNA粗萃取及探討病毒在分類系統中的歸納問題等。特色試題為第37至39題組，以巴西烏龜受精卵性別決定的研究為素材，其中第38題為108課綱實施以來，首次限制作答字數，要求考生用直指核心的精煉文字作答。
地科則取材自311大地震、以隕石串接科學推理及大氣保護等，四大領域皆有試題，但偏重天文與地質領域。題型上有2題非選題，如第50題要求考生將潮位資料繪製成科學圖表，屬典型科學探究能力問題；第54題要求考生選出最不合適的定年材料並說明原因。整體而言無過於細瑣的記憶性試題，其中則以第9題及第55題難度較高，考生必須結合基礎概念與圖表資訊進行歸納與整合。
