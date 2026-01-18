大學學測》英文作文「寵物」入題 高雄考生認為好發揮

大學學測第2天上午進行英文科測驗，今年考題學生普遍認為難易度適中。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今(18)日進入第2天，上午進行英文科測驗，高雄考生普遍認為難易度適中，英文作文考寵物與家庭型態的轉變，考生認為不難發揮。

高雄中學考生林偉丞表示，閱讀測驗的題幹有點長，內容是敘述商店的型態，考店家販賣什麼商品，作文則是與養寵物有關，滿好發揮的，他主要寫小時候養狗的經驗。

中山高中考生蔡晨揚分享，英文去年難一點點，但整體都差不多，作文他從圖片帶入個人觀點，從現代人傾向養寵物而非養小孩切入，討論育兒成本高、事務繁雜，可能導致人口下降、勞動力不足，但科技發展或可彌補等多面向發揮。

三民家商考生張睿唐則提及，英文作文是從現代人把寵物當小孩，也是影響少子化的原因之一發揮。

高雄女中考生黃同學表示，英文作文主題是講現在家庭型態改變，有些人會不生育但養寵物，去探討成因，整體難易度部分，有做過5屆考題，認為和往年差不多，

高雄女中考生陳宣慈說，選擇題第一大題算友善，第二大題綜合測驗偏難，內容是考片語選填，雖然都不是專業或冷僻的片語，但就是會讓考生難判斷，找不到適合的字。

