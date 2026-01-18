大學學測》英文科作文探討養寵物 全教會：AI製圖引發判讀爭議

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第二天，首節考英文科，全國教師會(全教會)115學測評論英文科教師群解析表示，作文考出現代人養寵物議題，但無法判別圖案之人物是否為同一對夫妻，亦無法判讀寵物與小孩是否為同一家庭之成員，三張圖片無明顯連續性或邏輯對比性，容易誤導判讀，建議採用AI製圖時，應檢視圖案符合文字提示之描述內容；閱卷時應放寬給分原則。

英文科評論老師包括康橋國際學校温宥基、台中二中陳姿玲、台北市大同高中劉郁芬、台北市中正高中張敬欣、台北市松山家商鄭瑞芝。教師群表示，今年取材多元，難易適中，與去年相似，高鑑別、高穩定，引領學生英文學習。

陳姿玲說明時事題，英文作文談及養寵物主題，探討台灣近年社會風氣，可延伸比較與養育孩子的差異，讓學生發表個人觀點並進行評析；在跨科題部分，綜合測驗、文意選填、篇章結構及閱讀測驗皆為跨科閱讀題材，〞GourmetNightMarkets〞文章跨地理及歷史領域，「螺旋樓梯」文章跨及人文及工程領域。

此外，陳姿玲表示，今年創新題例如混合題，提到〞WonderVillage〞以觀光景點為主題，搭配商店位置圖案，考生需閱讀不同商店特色描述，前往正確店鋪，並從文中找出精確單詞填空。

