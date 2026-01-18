大學學測》英文考題生活化 全中教：嘉惠中上考生

大學學測第二天首節考英文。(記者廖振輝攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第二天，首節考英文，全國高級中等學校教育產業工會(全中教)115學年度學測英文科試題評論教師群表示，今年生活化議題友善考生，整體題目難易適中，唯有幾題取決於學生是否掌握相關文法及上下文，需仔細琢磨才能正確作答，嘉惠中上程度考生。

解析英文教師包括台北市明倫高中毛顯鶯、台北市景美女中黃足滿、彰化高中陳亭利、台北市成功高中張筠崴、台北市松山高中陳可欣。

毛顯鶯說明，今年考題人文歷史主題比例偏高，卻非常著重邏輯推理，英文試題難度適中，選擇題整體著重邏輯推理，唯較往年多增加片語考題，使片語比重提高，台灣原住民特色商業聚落、少子化，毛小孩當道成亮點，閱讀測驗難度沒有由簡入難，比較不符合命題次序。

團隊分析，今年考題涵蓋多元主題，大多跟人文、歷史沿革有關，有白犀牛溝通方式、港式飲茶的沿革、小睡對大腦的好處、微笑的歷史文化意義、沉睡百年的極地探險堅忍號重見光明、迴旋梯的歷史、地圖定向的歷史演變、台灣東部的原住民特色商業聚落；另，非選擇題整體難易適中，翻譯主題恰好跟考題科目相關，談英文課堂上增加使用英文的活動，唯翻譯用字(various)可在考題中多處找到是小缺失。

毛顯鶯表示，今年英文作文主題是台灣近日養寵物的風氣，要考生描述寵物在人們生活中角色的轉變，呼應近日全國生育率下降，民眾傾向不生小孩改養毛小孩的趨勢。

