大學學測》首節考數學A 全中教：今年題目中偏難

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今(17)日登場，首節考數學A，全國高級中等學校教育產業工會(全中教)數學科A試題評論教師群表示，今年數A考題中偏難，較去年難易度稍難，各大題難易度皆由易漸難排列，基本題比去年稍減少，預估均標5級分(比去年降低1級分)，但頂標估11級分與去年相同。

全中教解題教師群表示，今年考題過半數為向量幾何，解題過程中也用到多次二次函數，學生幾何概念與繪圖能力需較強才能順利作答此份試卷。

台北市大直高中老師劉繕榜表示， 單選前3題為基本題，第4、5、6三題較難，尤其是單選第5題概念多且廣，考生不易找到突破點解題，此題是線性組合應用，且結合行向量、矩陣、空間向量內積運算，對多數考生而言屬難題。

此外，劉繕榜表示，多選題第一題(即第7題)為基本題，第8、9、10三題為中間難度，選項有引導性，整體而言不算太難。教師群認為選填題前兩題屬基本題，後三題偏難；混合題第18、19題屬簡單題，第20題頗難，學生不易取得分數。解題教師還包括台北市中正高中高天德、北一女廖培凱、桃園市南崁高中黃茄峰、台師大附中林煜家。

