大學學測》高中師評數A「歷年最難」 多選題解1題花10分鐘

台北市高中數學科教師群分析學測數學A考題。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測首日首科考數學A，高中教師評為歷年最難，考生寫起來心情不會太愉快。整卷明確突顯數學A的課程內容，修數學B的考生有3成題目必須自學足夠時間才能處理。難題較多在多選題，教師甚至形容，解題團隊花了比過去更長的時間討論內容，建議未來多選題各選項的難度差異不要太大。

陽明高中教師蘇順聖指出，今年題目有照難易度排列，各大題第1題跟課本內容具相似性，這類考生較輕鬆的題目約占3成左右，如第1題、第4題的抽發財金與網路遊戲道具的情境題，第7題、第13題也都屬課本題型。至於難題多在多選題，如第8題、第9題、第10題、第12題等，他個人解題都要花上5至10分鐘，屬於偏難，可能造成後面題目寫不完或者無法再檢查的情況。

廣告 廣告

建國高中教師郭仲祐認為，以多選題來說，第7題與課本例題很像，但其他題目會發生前面2個選項簡單，後面3個選項需要較多思考的情形，導致完整得分不容易，建議未來可將部分選項難易度降為中等，趨向考觀念為主，也使計算不用那麼繁雜。而如第17題就是為數學A考生設計，雖題目簡單扼要，但考生須自己做圖，還要使用三位角公式，數學B完全沒著墨這部分。

建國高中教師許為民也分析，此份考卷難題不少，如第5題考生須具備敏銳觀察力，才能看懂題目，屬於學測少出的類型；第12題則是未知係數太多，考驗考生耐心，必須透過努力嘗試才能解題。總體來說建議貼近課本的題目可以比例提高，讓學生解題能有信心，否則很容易一看到就放棄或在解題過程不斷懷疑自己。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

大學學測》數A考抽發財金、網遊道具生活題 大考中心：難易適中著重基本概念

大學學測今登場！1物品必帶 應考重點看這裡

大學學測》台中考生喊數A考題難寫不完 估頂標可能下降

