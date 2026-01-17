大學學測》AI數學解題首度亮相 PK人腦

學測今日登場，首節考數學A，第二節考自然科。學習王科技和勝選學習顧問今年首度啟用6組的AI進行解題，和人腦解題PK。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今(17)日登場，首節考數學A，第二節考自然科。學習王科技和勝選學習顧問今年首度啟用6組的AI進行解題，AI數學解題測試結果，AI整份解題時間15分鐘27秒，解答正確率部分，錯誤最多4題，最少錯誤1題，在速度上則打敗全部人腦。

學習王科技說明，今年集團首度同時使用6組AI進行解題，其中3組是集團自行研發的AI，另用現成AI共3組，人力解題除了補教老師之外，亦有集團中的台南瀛海中學和嘉義嘉華中學教師協助解題。

廣告 廣告

學習王科技表示，首節進行AI數學解題測試，AI針對整份試題進行解題，花費時間計15分鐘27秒，解答正確率部分，全份試題20題，最多錯4題，最少錯1題，在速度上則打敗全部人腦。

學習王科技強調，AI仍需要人去操作和下指令，集團設計的AI平台，學生很快就可上手使用，正確率高，如同3位AI老師，AI和人力是互相合作的關係，但AI仍無法取代人力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

大學學測今登場！1物品必帶 應考重點看這裡

大學學測》全教會：數學A預估分數較去年上升

大學學測》首日數學Ａ考題陷阱多 考生哀喊好難

