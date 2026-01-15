大學學測1／17登場！新北7考場「紅線開放家長接送臨停」

新北市中和區錦和高中前錦和路段。（圖／新北市政府）

115學年度大學學科能力測驗將於1月17日至19日舉行三天，新北市共設有11處考場。為便利考生應試，新北市政府交通局已協調公車業者加密班次，並針對新莊高中等7所學校周邊部分紅線，考試期間將彈性開放考生家長臨時停車接送。

交通局專門委員林昭賢表示，經與警察局共同評估各考場周邊交通狀況後，將於考試當日上午7時至下午3時30分（1月18日延長至下午5時30分），開放新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中等7所考場周邊部分紅線供家長臨停接送。

同時，為增加停車彈性，部分人行道也將開放機車與慢車停放，規定為斜向停車一列為限，並需保留1.8公尺以上的人行空間。不過，交通局也提醒家長與用路人，在路口10公尺內、公車站牌、消防栓前，或其他影響車輛通行及公共安全的位置，仍禁止停車，違者警方將依法取締。

此次紅線開放臨停及機慢車人行道停車範圍分別包括：新店區新店高中前中央路、新莊區新莊高中前中平路、丹鳳高中前龍安路、三重區新北高中前三信路、蘆洲區三民高中前復興路、永和區永平高中前仁愛路與永平路、中和區錦和高中前錦和路等路段。

交通局也強調，以上各考場皆鄰近捷運站或公車站，建議考生及家長優先考慮搭乘大眾運輸工具，以避開壅塞情形。屆時警方亦將加強周邊交通指揮與違規取締，確保考場周圍秩序及安全，協助考生順利赴考。

115開放試場周邊道路紅線臨停與人行道停車建議路段一覽表。（圖／新北市政府）

