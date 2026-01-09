大學學測1/17登場 竹市各校推考生祈福活動加油打氣

一一五學年度大學學測、將自一月十七日至一月十九日一連三天舉行，新竹市各高中透過不同形式的關懷與祝福，陪伴考生走過備考關鍵時刻。(新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

一一五學年度大學學科能力測驗、將自一月十七日至一月十九日一連三天舉行，新竹市共設有新竹高中、新竹女中、香山高中及曙光女中等四個考場，新竹市計有五千零九十九名考生應試。市府教育處表示，市府已提前完成跨局處整備作業，全面守護考場環境與秩序，讓考生能在安全、安定的試場中專心作答；同時，各校也在考前以多元溫暖的方式為學子加油打氣，陪伴考生迎向人生重要關卡。

市長高虹安期盼考生們放穩心情、相信自己，將平日累積的實力完整發揮，並預祝大家考試順利、金榜題名。她鼓勵同學們，在未來升學道路上勇於探索、找到最適合自己的方向，走出屬於自己的發光舞台，並提醒考生務必攜帶「考試三寶」文具、准考證與身分證（或健保卡），並切勿攜帶手機或穿戴式電子裝置進入試場，以免影響應試權益。

教育處長林立生分享，各校也透過不同形式的關懷與祝福，陪伴考生走過備考關鍵時刻。建功高中辦理高三學測祈福暨誓師系列活動，安排學生重讀高一時寫給「未來自己的信」，回顧三年來一步一腳印的成長歷程，並將期待折成紙飛機放飛，象徵釋放壓力、迎向信心。希望透過這樣的儀式，陪伴學生戰勝心魔、超越自我，自信迎戰學測。

教育處提醒，考生應於考前詳閱試場規則及違規處理辦法，避免因疏忽影響成績。進入試場前，務必取下所有穿戴式裝置，如智慧型手錶、手環、耳機等，並將行動電話完全關機，關閉鬧鈴、震動及提示音功能，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

教育處補充，學測成績將於二月二十五日公布，並於二月二十六日寄發成績單；如對成績有疑義，可於二月二十六日至三月四日申請成績複查。後續各校也將持續輔導考生，依個人志向參與大學繁星推薦或申請入學，陪伴學生走好升學的每一步。